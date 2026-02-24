فريق يركا يقترب من الصعود... المدرب: علينا الاستمرارية والأمور مرهونة بنا فقط

يقترب فريق يركا الذي يتصدر الدرجة الثالثة بمنطقة الجليل الأعلى من الصعود إلى مستوى الدرجة الثانية، فيما أكد مدربه على أهمية الاستمرارية وتحقيق الفوز في المباريات المتبقية، مشيرا إلى أن كافة الأمور مرهونة بالفريق فقط.

أصبح النادي الرياضي يركا قاب قوسين أو أدنى من كسب بطاقة الصعود إلى مستوى فرق دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ"، علمًا أنه يتبوأ صدارة لائحة الدرجة الثالثة بمنطقة الجليل الأعلى بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه مكابي معلوت ترشيحا، وذلك بعد أن سحقه بأربعة أهداف نظيفة في مباراة الموسم بينهما.

وكانت أهمية الفوز مضاعفة للفريق اليركاوي، فمن جهة وسّع فارق النقاط بينهما ومن الجهة الثانية أصبح يتفوق على فريق معلوت ترشيحا في مجموع المباراتين بينهما، بعدما فاز عليه أيضا في جولة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ويحل الفريق في مباراته المقبلة ضيفا على متذيل اللائحة النادي الرياضي فسوطة يوم السبت المقبل عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا على ملعب بلدة البعنة. علمًا أنه سيستفيد فيها من عودة قلب الدفاع المجرب خالد زبيدات ابن مدينة سخنين والمهاجم أحمد حسين عبد الستار ابن بلدة نحف اللذين غابا عن المباراة الماضية.

وقال مدرب الفريق زاهر فلاح، لـ"عرب 48"، إنه "تفوقنا على فريق معلوت ترشيحا في المباراة من حيث اللعب والنتيجة، إذ ترجم اللاعبون سيطرتنا المطلقة على مجريات اللعب إلى لغة الأهداف، وكان بوسعنا أن ننهي المباراة بنتيجة مضاعفة. كانت من أفضل المباريات التي قدمناها واستمتع الجمهور فيها، وهنيئًا ليركا".

المدرب زاهر فلاح

وأضاف "تبقت أمامنا ست مباريات، وكل منها عبارة عن نهائي كأس، وعلينا أن نستمر في التقدم إلى الأمام من خلال الفوز في جميعها لحسم أمر الصعود بشكل رسمي، لأننا تعبنا جدًا من أجل الوصول إلى هذه المرحلة التي فيها الأمور مرهونة بنا فقط، ويجب ألا يذهب مجهودنا سدى".

وختم المدرب فلاح بالقول "تتوفر أجواء أكثر من رائعة في صفوف فريقنا، وبهمة الإدارة وأنصار الفريق ودعم المجلس المحلي وكبار رجال الأعمال في البلدة، وهذا الفريق يستحق اللعب في أعلى المستويات".