مباراة جيران ساخنة بين فريقي أبناء جت وباقة: أعين كل منهما على بطاقة الصعود

تجرى ظهر يوم الجمعة المقبل مباراة جيران ساخنة بين المتصدر أبناء جت وثالث الترتيب أبناء باقة الغربية ضمن الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "ب"، في وقت ينافس الفريقان على كسب بطاقة الصعود المباشرة للدرجة الأولى.

يستضيف ثالث الترتيب فريق أبناء باقة الغربية في مباراته المقبلة جاره متصدر اللائحة أبناء جت، يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية ظهرا على ملعب العشب الاصطناعي، ضمن مباريات الجولة الـ23 من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "ب".

ويأتي موعد هذه المباراة وسط اشتعال المنافسة في أعلى اللائحة لكسب بطاقة الصعود إلى مستوى فرق دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية، علمًا أن الفريق الجتاوي يتربع على عرش اللائحة برصيد 54 نقطة، متقدمًا بفارق ثلاث نقاط على أقرب مطارديه وبسبع نقاط على الفريق الباقاوي، ومن الواضح أن كل نتيجة لهذه المباراة ستؤثر على مواقع فرق المقدمة.

وكانت المباراة الأول بين الفريقين ضمن مرحلة الذهاب قد انتهت بفوز المتصدر من جت بثلاثة أهداف مقابل هدفين لأبناء باقة.

المدرب أحمد وتد

وقال مدرب فريق جت، أحمد وتد، لـ"عرب 48"، إنه "نستعد للمباراة بثقة عالية بعد العودة إلى صدارة اللائحة، لكن يجب الحفاظ على ذلك حتى النهاية لتكليل ذلك بالصعود".

وأشاد بمستوى لاعبي الفريق في "عدم الاستسلام خلال الفترة الأقل نجاحا، بل بالعكس تضاعفت مثابرتهم ونجحنا في استعادة موقعنا الطبيعي، رغم أنه تنتظرنا مباراة صعبة أمام فريق يثبت حضوره وعلينا التغلب عليه في عقر داره".

أما مدرب أبناء باقة الغربية، عمار مواسي، فقال في حديث لـ"عرب 48"، إنه "منذ عودتي لتدريب الفريق نجحنا في جمع 25 نقطة من خلال 8 انتصارات وتعادل وحيد دون خسارة، وهذا يعطينا ثقة كاملة قبل لقاء فريق جت. الفائز في هذه المباراة سيحظى ببطاقة الارتقاء".

المدرب عمار مواسي

وأضاف "صحيح أن فوز فريقنا سيبقينا متأخرين بأربع نقاط عن عرش اللائحة، لكنني أعتقد أنه إذا فزنا في جميع المباريات المتبقية فإن الصعود سيكون من حليفنا".

وختم مواسي بالقول، إن "فريقنا يقترب في كل الأحوال من ضمان موقعه ضمن الفرق المنافسة في اختبارات الصعود، لكننا نطمع في اقتناص الصدارة"؛ مستذكرا أنه في الموسم الماضي خسر الفريق ضمن نهائي اختبارات الصعود، معربا عن أمله في عدم تكرار المشهد هذا الموسم.