مباريات الفرق العربية في كافة الدرجات مع مواعيدها والملاعب المستضيفة

نستعرض أدناه جدول مباريات الفرق العربية في الدرجات العليا والممتازة والأولى والثانية والثالثة، مع مواعيدها والملاعب المستضيفة لها.

الدرجة العليا: (الجولة 25)

السبت:

19:30 هبوعيل كريات شمونة – أبناء سخنين (على ملعب نتانيا)

19:30 أبناء الرينة – هبوعيل القدس (على ملعب نوف هجليل)

الدرجة الممتازة: (الجولة 25)

الإثنين:

20:00 الوحدة كفر قاسم – مكابي هرتسليا (على ملعب بات يام)

الدرجة الأولى – الجولة 22: (المنطقة الشمالية)

الخميس:

19:30 مكابي كريات آتا – هبوعيل أم الفحم (على ملعب عكا)

20:30 هبوعيل بيت شان – النادي الرياضي الطيرة (على ملعب الأول)

الجمعة:

11:00 هبوعيل كرمئيل – بلدي عرابة (على ملعب الأول)

12:35 شباب أم الفحم – مكابي نفيه شأنان (على ملعب الأول)

13:00 شباب طمرة – هبوعيل مجدال هعيمك (على ملعب الأول)

13:30 عيروني نيشر – هبوعيل باقة الغربية (على ملعب الأول)

السبت:

20:15 أبناء مصمص – هبوعيل طيرة الكرمل (على ملعب أم الفحم)

20:30 أخاء الناصرة – مكابي عرب النجيدات (على ملعب عيلوط)

الدرجة الأولى: (المنطقة الجنوبية)

السبت:

20:30 شباب الطيرة – مكابي كريات غات (على ملعب الأول)

الدرجة الثانية – الجولة 23: (المنطقة الشمالية "أ")

الجمعة:

13:15 الأخوة شعب – النادي الرياضي شفاعمرو (على ملعب الأول)

14:00 بيتار نهريا – هبوعيل عين ماهل (على ملعب الأول)

14:00 هبوعيل كفر سميع – الأخوة كفر مندا (على ملعب الأول)

14:00 أبناء أبو سنان – هبوعيل دير حنا (على ملعب الأول)

15:00 أبناء البعنة – هبوعيل دير حنا (على ملعب الأول)

السبت:

13:00 ممبع الجولان – هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (على ملعب بقعاثا)

الثلاثاء:

14:00 هبوعيل جديدة المكر – شباب إبطن (على ملعب الأول)

الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")

الخميس:

21:00 النادي الرياضي طيرة الكرمل – النادي الرياضي المشهد (على ملعب الأول)

الجمعة:

11:00 نادي كرة قدم حيفا – هبوعيل يافة الناصرة (على ملعب "آتوس" بحيفا)

13:00 أبناء عارة عرعرة – شباب حيفا (على ملعب معاوية)

13:30 بيتار حيفا – النادي الرياضي الكبابير (على ملعب "آتوس")

14:00 أبناء باقة الغربية – أبناء جت (على ملعب الأول)

14:00 هبوعيل دالية الكرمل – النادي الرياضي أور عكيفا (على ملعب الأول)

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")

الخميس:

20:30 الشعاع كفر قاسم – عيروني بيت دغان (على ملعب الأول)

20:45 شباب يافا – هبوعيل كريات أونو (على ملعب الأول)

السبت:

20:00 أبناء جلجولية – النادي الرياضي حولون (على ملعب بيتح تيكفا)

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "ب")

الخميس:

21:00 شباب أبو غوش – مكابي بئر السبع (على ملعب الأول)

الدرجة الثالثة – الجولة 20: (منطقة الجليل الأعلى)

الجمعة:

12:30 أبناء دير الأسد – مكابي معلوت ترشيحا (على ملعب البعنة)

السبت:

11:00 النادي الرياضي كابول – الأهلي شعب (على ملعب طمرة)

12:30 هبوعيل فسوطة – النادي الرياضي يركا (على ملعب البعنة)

15:00 أبناء مجد الكروم – مكابي عرب العرامشة (على ملعب الأول)

15:00 النادي الرياضي البقيعة – النادي الرياضي بيت جن (على ملعب الأول)

الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")

الجمعة:

13:30 الأخوة كفر قرع – بيتار برديس حنا (على ملعب الأول)

13:45 هبوعيل غفعات أولغا – بلدي جت (على ملعب الخضيرة)

15:00 هبوعيل عين السهلة – الأخوة الفريديس (على ملعب معاوية)

15:00 النادي الرياضي برديس حنا – بلدي برطعة (على ملعب الأول)

السبت:

15:00 الهلال أم الفحم – هبوعيل معاوية (على ملعب الأول)

21:00 مكابي بركائي – هبوعيل جسر الزرقاء (على ملعب الخضيرة)

الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")

الخميس:

20:00 شباب الناصرة – النادي الرياضي الكرمل (على ملعب عيلوط)

21:00 النادي الرياضي كفركما – النهضة الناصرة (على ملعب الأول)

السبت:

14:00 مكابي عسفيا – أتلتيكو شفاعمرو (على ملعب الأول)

21:00 بيتار كريات آتا – النادي الرياضي دبورية (على ملعب عيلوط)

الدرجة الثالثة: (منطقة المركز)

السبت:

20:30 أبناء عين نقوبا – هبوعيل غان يفنه (على ملعب أبو غوش)

الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")

النادي الرياضي رعنانا (4-4) نبراس كفر قاسم

الخميس:

20:15 بلدي قلنسوة – هشارون نتانيا (على ملعب الأول)

20:30 شمشون أبناء الطيبة – أبناء الطيرة (على ملعب الأول)

الجمعة:

11:50 هبوعيل أورانيت – النادي الرياضي الطيبة (على ملعب الأول)

السبت:

20:30 شباب قلنسوة – بيتار بنيامين (على ملعب الأول)

الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)

الخميس:

21:15 هبوعيل كسيفة – عوتسما بئر السبع (على ملعب ديمونا)

الجمعة:

13:30 هبوعيل رهط – مكابي أشكلون (على ملعب الأول)

13:30 بلدي حورة – نادي كرة قدم بئر السبع (على ملعب ديمونا)

14:15 شباب رهط – النادي الرياضي ميتار (على ملعب الأول)