مباريات الفرق العربية في كافة الدرجات مع مواعيدها والملاعب المستضيفة

تجرى نهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل مباريات كرة قدم ضمن كافة الدرجات في البلاد، وفي ما يلي جدول مباريات الفرق العربية مع مواعيدها والملاعب المستضيفة لها.
الدرجة العليا: (الجولة 25)
السبت:
19:30 هبوعيل كريات شمونة – أبناء سخنين (على ملعب نتانيا)
19:30 أبناء الرينة – هبوعيل القدس (على ملعب نوف هجليل)
الدرجة الممتازة: (الجولة 25)
الإثنين:
20:00 الوحدة كفر قاسم – مكابي هرتسليا (على ملعب بات يام)
الدرجة الأولى – الجولة 22: (المنطقة الشمالية)
الخميس:
19:30 مكابي كريات آتا – هبوعيل أم الفحم (على ملعب عكا)
20:30 هبوعيل بيت شان – النادي الرياضي الطيرة (على ملعب الأول)
الجمعة:
11:00 هبوعيل كرمئيل – بلدي عرابة (على ملعب الأول)
12:35 شباب أم الفحم – مكابي نفيه شأنان (على ملعب الأول)
13:00 شباب طمرة – هبوعيل مجدال هعيمك (على ملعب الأول)
13:30 عيروني نيشر – هبوعيل باقة الغربية (على ملعب الأول)
السبت:
20:15 أبناء مصمص – هبوعيل طيرة الكرمل (على ملعب أم الفحم)
20:30 أخاء الناصرة – مكابي عرب النجيدات (على ملعب عيلوط)
الدرجة الأولى: (المنطقة الجنوبية)
السبت:
20:30 شباب الطيرة – مكابي كريات غات (على ملعب الأول)
الدرجة الثانية – الجولة 23: (المنطقة الشمالية "أ")
الجمعة:
13:15 الأخوة شعب – النادي الرياضي شفاعمرو (على ملعب الأول)
14:00 بيتار نهريا – هبوعيل عين ماهل (على ملعب الأول)
14:00 هبوعيل كفر سميع – الأخوة كفر مندا (على ملعب الأول)
14:00 أبناء أبو سنان – هبوعيل دير حنا (على ملعب الأول)
15:00 أبناء البعنة – هبوعيل دير حنا (على ملعب الأول)
السبت:
13:00 ممبع الجولان – هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (على ملعب بقعاثا)
الثلاثاء:
14:00 هبوعيل جديدة المكر – شباب إبطن (على ملعب الأول)
الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")
الخميس:
21:00 النادي الرياضي طيرة الكرمل – النادي الرياضي المشهد (على ملعب الأول)
الجمعة:
11:00 نادي كرة قدم حيفا – هبوعيل يافة الناصرة (على ملعب "آتوس" بحيفا)
13:00 أبناء عارة عرعرة – شباب حيفا (على ملعب معاوية)
13:30 بيتار حيفا – النادي الرياضي الكبابير (على ملعب "آتوس")
14:00 أبناء باقة الغربية – أبناء جت (على ملعب الأول)
14:00 هبوعيل دالية الكرمل – النادي الرياضي أور عكيفا (على ملعب الأول)
الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")
الخميس:
20:30 الشعاع كفر قاسم – عيروني بيت دغان (على ملعب الأول)
20:45 شباب يافا – هبوعيل كريات أونو (على ملعب الأول)
السبت:
20:00 أبناء جلجولية – النادي الرياضي حولون (على ملعب بيتح تيكفا)
الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "ب")
الخميس:
21:00 شباب أبو غوش – مكابي بئر السبع (على ملعب الأول)
الدرجة الثالثة – الجولة 20: (منطقة الجليل الأعلى)
الجمعة:
12:30 أبناء دير الأسد – مكابي معلوت ترشيحا (على ملعب البعنة)
السبت:
11:00 النادي الرياضي كابول – الأهلي شعب (على ملعب طمرة)
12:30 هبوعيل فسوطة – النادي الرياضي يركا (على ملعب البعنة)
15:00 أبناء مجد الكروم – مكابي عرب العرامشة (على ملعب الأول)
15:00 النادي الرياضي البقيعة – النادي الرياضي بيت جن (على ملعب الأول)
الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")
الجمعة:
13:30 الأخوة كفر قرع – بيتار برديس حنا (على ملعب الأول)
13:45 هبوعيل غفعات أولغا – بلدي جت (على ملعب الخضيرة)
15:00 هبوعيل عين السهلة – الأخوة الفريديس (على ملعب معاوية)
15:00 النادي الرياضي برديس حنا – بلدي برطعة (على ملعب الأول)
السبت:
15:00 الهلال أم الفحم – هبوعيل معاوية (على ملعب الأول)
21:00 مكابي بركائي – هبوعيل جسر الزرقاء (على ملعب الخضيرة)
الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")
الخميس:
20:00 شباب الناصرة – النادي الرياضي الكرمل (على ملعب عيلوط)
21:00 النادي الرياضي كفركما – النهضة الناصرة (على ملعب الأول)
السبت:
14:00 مكابي عسفيا – أتلتيكو شفاعمرو (على ملعب الأول)
21:00 بيتار كريات آتا – النادي الرياضي دبورية (على ملعب عيلوط)
الدرجة الثالثة: (منطقة المركز)
السبت:
20:30 أبناء عين نقوبا – هبوعيل غان يفنه (على ملعب أبو غوش)
الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")
النادي الرياضي رعنانا (4-4) نبراس كفر قاسم
الخميس:
20:15 بلدي قلنسوة – هشارون نتانيا (على ملعب الأول)
20:30 شمشون أبناء الطيبة – أبناء الطيرة (على ملعب الأول)
الجمعة:
11:50 هبوعيل أورانيت – النادي الرياضي الطيبة (على ملعب الأول)
السبت:
20:30 شباب قلنسوة – بيتار بنيامين (على ملعب الأول)
الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)
الخميس:
21:15 هبوعيل كسيفة – عوتسما بئر السبع (على ملعب ديمونا)
الجمعة:
13:30 هبوعيل رهط – مكابي أشكلون (على ملعب الأول)
13:30 بلدي حورة – نادي كرة قدم بئر السبع (على ملعب ديمونا)
14:15 شباب رهط – النادي الرياضي ميتار (على ملعب الأول)