مباريات الدرجات الدنيا توقفت عند الدقيقة 56... وهو عدد ضحايا الجريمة منذ مطلع العام

بعد مقتل 56 مواطنا عربيا منذ مطلع العام، توقفت مباريات الدرجات الدنيا في البلاد الجمعة لدقيقة واحدة عند الدقيقة 56 احتجاجا على الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي.

توقفت كافة مباريات الجمعة في الدرجات الدنيا (الأولى والثانية والثالثة) عند الدقيقة 56 ولمدة دقيقة واحدة، وهو الرقم نفسه لحصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام.

وجاءت هذه الخطوة من قبل الاتحاد العام لكرة القدم في البلاد، وضمن رسالة تحمل احتجاجا على الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي، بالإضافة إلى أن اللاعبين وطاقم التحكيم رفعوا خلال المباريات لافتات منددة بالعنف والجريمة.

ملخص مباريات الفرق العربية بالدرجة الأولى الجمعة

وضمن مباريات الجولة الـ22 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية، أضاع النادي الرياضي الطيرة نقطتين ثمينتين بتعادله من دون أهداف في مباراته الخارجية أمام هبوعيل بيت شان، لتتكرر هذه النتيجة معه للمباراة الثانية على التوالي، ما أفقده فرصة تقليص الفارق عن المتصدر أخاء الناصرة.

من مباراة شباب أم الفحم

وبوسع النصراويين توسيع الفارق إلى تسع نقاط في حالة فوزهم في مباراتهم البيتية أمام فريق القاع مكابي عرب النجيدات مساء يوم السبت في تمام الساعة الثامنة والنصف على استاد عيلوط.

وفي القاع، عاد متذيل اللائحة فريق هبوعيل أم الفحم بنقطة من مباراته الخارجية أمام ثالث الترتيب مكابي كريات آتا بياليك، بعدما فرض عليه التعادل من دون أهداف.

ورفع الفحماويون رصيدهم إلى 11 نقطة، وباتوا يتأخرون بفارق ست نقاط فقط عن مركز اختبارات البقاء، بعد خصم 14 نقطة من فريق هبوعيل مجدال هعيمك، إثر اتهامه بالتلاعب في نتائج المباريات.

وطرأت تغييرات عديدة في صفوف الفريق الفحماوي، أبرزها التعاقد مع المدرب المجرب نسيم إغبارية وإعادة اللاعب محمد جبارين.

وفي مباراة أخرى، حصد فريق بلدي عرابة ثلاث نقاط هامة جدًا بفوزه الخارجي على هبوعيل كرمئيل بهدفين مقابل هدف واحد، إذ أحرز له اللاعب محمد زيرو وهيثم ذيب ابن مجد الكروم، ليتنفس تلامذة المدرب وسام رباح الصعداء، وقد رفعوا رصيدهم إلى 21 نقطة، ووسعوا الفارق عن الخط الأحمر إلى تسع نقاط.

وتعادل فريق هبوعيل باقة الغربية خارج الديار أمام عيروني نيشر من دون أهداف، وسط محاولات مستمرة لتلامذة المدرب محمد عوضي والمدير المهني حسن فدعوس لضمان موقعهم في البلاي أوف العلوي.

وسقط شباب طمرة في بيته أمام هبوعيل مجدال هعيمك بهدفين نظيفين، وسط عدم نجاح الطمراويين في حصنهم البيتي، إذ نزفوا الكثير من النقاط، بعكس مردودهم المشجع في المباريات الخارجية.

فيما خسر فريق شباب أم الفحم في عقر داره أمام مكابي نفيه شأنان بهدفين مقابل هدف واحد. وسجل له اللاعبان ياسر أبو ناصر وباسل عثمان، علمًا أن أبو ناصر نفسه سجل هدف الفحماويين بالخطأ في مرمى فريقه.