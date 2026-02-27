نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات الجمعة

من مباراة الجيران بين فريقي جت وباقة الغربية بالدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "ب"

جرت الجمعة مباريات كرة قدم ضمن مختلف الدرجات الدنيا في البلاد، وفي ما يلي نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الأولى والثانية والثالثة بمختلف المناطق.

وتوقفت كافة مباريات الجمعة في الدرجات الدنيا عند الدقيقة 56 ولمدة دقيقة واحدة، وهو الرقم نفسه لحصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام.

وجاءت هذه الخطوة من قبل الاتحاد العام لكرة القدم في البلاد، وضمن رسالة تحمل احتجاجا على الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي، بالإضافة إلى أن اللاعبين وطاقم التحكيم رفعوا خلال المباريات لافتات منددة بالعنف والجريمة.

الدرجة الأولى – الجولة 22: (المنطقة الشمالية)

مكابي كريات آتا (0-0) هبوعيل أم الفحم

هبوعيل بيت شان (0-0) النادي الرياضي الطيرة

هبوعيل كرمئيل (1-2) بلدي عرابة

شباب أم الفحم (2-1) مكابي نفيه شأنان

شباب طمرة (0-2) هبوعيل مجدال هعيمك

عيروني نيشر (0-0) هبوعيل باقة الغربية

الدرجة الثانية – الجولة 23: (المنطقة الشمالية "أ")

الأخوة شعب (0-2) النادي الرياضي شفاعمرو

بيتار نهريا (1-0) هبوعيل عين ماهل

هبوعيل كفر سميع (8-0) الأخوة كفر مندا

أبناء أبو سنان (1-1) هبوعيل دير حنا

أبناء البعنة (1-2) مكابي جديدة المكر

الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")

النادي الرياضي طيرة الكرمل (4-1) النادي الرياضي المشهد

أبناء عارة عرعرة (2-0) شباب حيفا

بيتار حيفا (6-0) النادي الرياضي الكبابير

أبناء باقة الغربية (0-0) أبناء جت

هبوعيل دالية الكرمل (0-2) النادي الرياضي أور عكيفا

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")

الشعاع كفر قاسم (0-2) عيروني بيت دغان

شباب يافا (3-1) هبوعيل كريات أونو

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "ب")

شباب أبو غوش (0-0) مكابي بئر السبع

الدرجة الثالثة – الجولة 20: (منطقة الجليل الأعلى)

أبناء دير الأسد (1-3) مكابي معلوت ترشيحا

الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")

الأخوة كفر قرع (4-1) بيتار برديس حنا

هبوعيل غفعات أولغا (8-1) بلدي جت

هبوعيل عين السهلة (2-5) الأخوة الفريديس

النادي الرياضي برديس حنا (4-5) بلدي برطعة

الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")

شباب الناصرة (8-1) النادي الرياضي الكرمل

النادي الرياضي كفركما (5-0) النهضة الناصرة

الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")

النادي الرياضي رعنانا (4-4) نبراس كفر قاسم

بلدي قلنسوة (1-2) هشارون نتانيا

شمشون أبناء الطيبة (0-5) أبناء الطيرة

هبوعيل أورانيت (2-5) النادي الرياضي الطيبة

الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)

هبوعيل كسيفة (14-0) عوتسما بئر السبع

هبوعيل رهط (1-1) مكابي أشكلون

بلدي حورة (2-1) نادي كرة قدم بئر السبع

شباب رهط (5-3) النادي الرياضي ميتار