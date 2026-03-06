تعليق المباريات بالبلاد إثر الحرب على إيران: هل يتأثر وينتهي الموسم الكروي؟

تسود ضبابية بشأن مصير الموسم الكروي 2025-2026 عقب تعليق مباريات كرة القدم في البلاد على خلفية الحرب على إيران، وتبقى التساؤلات مطروحة في ما إذا كان سيتأثر الموسم وينتهي قبل موعده المقرر في نهاية أيار/ مايو.

ينتظر الاتحاد العام لكرة القدم ومسؤولي الفرق المختلفة وعشاق الساحرة المستديرة في البلاد، المستجدات الحاصلة في الساحة الرياضية في ظل توقف كافة الأنشطة بما فيها الرياضة بسبب حالة الطوارئ التي أعلن عنها في البلاد منذ يوم السبت الماضي عقب اندلاع الحرب على إيران.

وبهذا الصدد، قال القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لكرة القدم، باسم سليمان، لـ"عرب 48"، إنه "تقرر حاليا تعليق الدوريات حتى إشعار آخر. إن الحدث لا يزال في بدايته ونحن بانتظار التطورات حتى نهاية الأسبوع الجاري".

باسم سليمان ("عرب 48")

وأضاف "نحن على اتصال وتعاون مع الجبهة الداخلية، وهدفنا الرئيس إنهاء الدوريات على العشب الأخضر وليس خارجه".

وحول حسم قرار هوية الفرق التي ستصعد وتهبط في مختلف الدرجات، قال سليمان "إذا استمرت الحرب لفترة طويلة ولا يمكن خلالها إنهاء المباريات مع نهاية شهر أيار/ مايو المقبل، فإن هنالك قوانين واضحة في مثل هذه الحالات، وهي إذا تخطت الفرق 75% من نسبة مبارياتها في كل دوري، فإن الدوري يكون قد انتهى ويتم هنا حسم هوية الفرق التي ستصعد وتهبط وفقا لمراكزها حتى آخر جولة".

وختم بالقول "نبذل كل جهدنا من إنهاء الدوري وفق المتعارف عليه داخل المستطيل الأخضر، وبالنسبة للاعبين الأجانب فقد حصلوا على إمكانية مغادرة البلاد إلى دول مجاورة منها الأردن، كما نساعد الفرق خطوة بخطوة في مختلف الدرجات".