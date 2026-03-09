بعد مغادرة لاعبيه الأجانب: أبناء سخنين يستأنف تدريباته ويترقب استقرار الأوضاع

يترقب الفريق السخنيني استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد لاستكمال ما تبقى من الموسم، بعد أن جرى تعليق المباريات والأنشطة الرياضية منذ بدء الحرب على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.

ينتظر فريق أبناء سخنين استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، من أجل العودة إلى المباريات التي توقفت إثر اندلاع الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران منذ 28 شباط/ فبراير الماضي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

واستأنف الفريق تدريباته أمس الأحد، استعدادا لاستئناف وتجدد المباريات المتبقية له من الموسم بالدرجة العليا.

وغادر 5 من لاعبي أبناء سخنين الأجانب في وقت سابق عبر الحدود المصرية بسبب الحرب؛ وهم: دافيد آيكوم، وآرثور مارينيان، وماتيو كوجو، ويوهان إينجي، وإبراهيم دراما. بينما بقي المدافع الكرواتي كارلو بروتشيش على أن يعود الآخرون تدريجيا لاستئناف التدريبات والمباريات.

وتجددت تدريبات الفريق السخنيني تحت قيادة المدرب يوسي أبو كسيس، علمًا أنه جرى الاتفاق على استقدام اللاعب المعتزل أوهاد كابوسي ليكون مساعدا له بعد أن سبق وعملا معا في مكابي نتانيا، عدا عن أن كادوسي قاد هجوم أبناء سخنين في الماضي.

ويحتل فريق أبناء سخنين المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري برصيد 29 نقطة، وهو يبتعد بفارق 6 نقاط عن المركز الذي يؤهل صاحبه للمنافسة في البلاي أوف العلوي، مع تبقي جولتين على نهاية مرحلة الإياب.