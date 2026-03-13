توقف الموسم يربك حسابات القاع: هـ. أم الفحم يأمل استئناف اللعب لتفادي الهبوط

أربك توقف الموسم الكروي 2025-2026 حسابات فرق القاع التي تخشى أن ينتهي بها المطاف إلى الهبوط، ومن بين هذه الفرق هبوعيل أم الفحم الذي يأمل أن يستأنف اللعب من أجل ضمان البقاء بالدرجة الأولى لموسم إضافي.

يأمل مسؤولو فريق الدرجة الأولى هبوعيل أم الفحم استئناف مباريات الموسم الكروي الحالي، خصوصا وأنه يتذيل ترتيب لائحة الدوري بالمنطقة الشمالية ويتهدده خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية، ما قد يكبده خسائر مهنية ومالية وربما تفككه.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتوقفت المباريات في البلاد منذ 28 شباط/ فبراير الماضي، إثر الإعلان عن حالة طوارئ وتقييدات على التجمهر في أعقاب اندلاع الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران.

وقال الناطق باسم الفريق الفحماوي، المحامي باسل جبارين، لـ"عرب 48"، إنه "في ظل الأوضاع الأمنية والتطورات الأخيرة، نأمل قبل كل شيء السلامة والأمان لجميع المواطنين وعودة الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن. الرياضة مثل باقي مجالات الحياة تتأثر بشكل مباشر بهذه الظروف".

المحامي باسل جبارين

وأضاف "بالنسبة لفريق هبوعيل أم الفحم، فإننا نمر بمرحلة ليست سهلة، لكن في المقابل هناك التزام كبير من قبل اللاعبين والطاقم المهني والإدارة لمواصلة العمل والجهوزية لأي سيناريو. إن إيقاف الدوري في هذه المرحلة قد يؤثر على العديد من الفرق، خصوصا التي تخوض صراع البقاء أو المنافسة على الصعود، علمًا أن فريقنا كان في مرحلة تحسن واضحة، فيما بذل اللاعبون كل ما لديهم وكان هدفنا الاستمرار في القتال على أرض الملعب حتى نهاية الموسم".

وتابع جبارين "لا نوافق على مقترح الإعلان عن نهاية الموسم الرياضي للفرق التي خاضت 75% من مبارياتها، فهذا الأمر يعني هبوط الفريق الفحماوي، إنما ندعم تجميد كل ما يتعلق بهبوط الفرق".

وختم حديثه بالقول "حتى هذه اللحظة لم يتم استكمال 75% من جولات الدوري، ووفقا لأنظمة الاتحاد العام لكرة القدم، فإنه في حال عدم الوصول إلى هذه النسبة وتعذر استكمال الموسم، فإن المنافسة قد تلغى وفق ما ينص عليه النظام، وبهذا لا يكون هنالك أي هبوط أو صعود للفرق، ونحن نأمل أن يعود الدوري إلى نشاطه في أقرب وقت ممكن، حتى تحسم الأمور داخل الملعب كما اعتدنا عليه في الرياضة".