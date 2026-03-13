مدرب فريق عيلبون لكرة الطائرة: الروتين مهم في ظل الحرب ونطمح لبلوغ ربع النهائي

تحدث مدرب فريق عيلبون لكرة الطائرة عن استئناف التدريبات بعد توقفها لأسبوع، مؤكدا أن الروتين مهم في ظل هذه الظروف، علمًا أنه تنتظرنا مهام في الدوري وفريقنا يطمح لأكبر نجاح ممكنا.

تتأثر الرياضة ككل في البلاد إثر حالة الطوارئ وتقييدات الجبهة الداخلية المفروضة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران في 28 شباط/ فبراير، والتي أدت إلى توقف النشاطات الرياضية المختلفة.

وبعد التسهيلات التي أعلن عنها مؤخرا، فقد بدأت الفرق استئناف تدريباتها، وهي تنتظر موعد تجدد المباريات.

وبهذا الصدد، قال مدرب النادي الرياضي عيلبون لكرة الطائرة في الدرجة العليا، سمعان سمعان، لـ"عرب 48"، إن "التدريبات تجددت بعد توقفها لأسبوع، وفي نفس الوقت نجري اتصالات مستمرة وبشكل يومي مع اللاعبين للاطمئنان على سلامتهم وصحتهم وهو الأمر الأهم، لا سيما وأن تدريبهم بشكل خاص يحافظ على النظام الرياضي".

وأضاف "الوضع غير جيد، لكنني أتمنى أن تعود المياه إلى مجاريها في أسرع وقت ممكن، فالروتين مهم في ظل هذه الظروف، علمًا أنه تنتظرنا مهام في الدوري وفريقنا يطمح لأكبر نجاح ممكنا".

وأشار المدرب سمعان إلى أنه "كان من المفروض أن نواجه فريقا من أسدود خارج ديارنا في مباراة مصيرية، ثم فريقا من رحوفوت، وذلك بعد فوزنا المدوي على البطل مكابي تل أبيب، إذ أن آمالنا وفيرة للعب في مرحلة ربع النهائي".

وختم حديثه بالقول "أدعو رجال الأعمال العرب لدعم مسيرة الفريق، وخصوصا أنه يضم في تشكيلته لاعبين عرب من عدة بلدات ومن بينها الناصرة وطوبا الزنغرية وعسفيا، والفريق نفسه يعتبر مصنعا للاعبين".