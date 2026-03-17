أخاء الناصرة ينتظر استئناف الموسم وحسم الصعود في الملعب

ينتظر فريق الدرجة الأولى أخاء الناصرة بفارغ الصبر استئناف الموسم الكروي 2025-2026 من أجل إكمال مهمة الصعود إلى مستوى الدرجة الممتازة.

ويتربع الفريق على عرش لائحة الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية برصيد 48 نقطة، متقدما بفارق 6 نقاط على أقرب مطارديه ولديه مباراة ناقصة.

ويؤيد مدرب الفريق النصراوي علاء صايغ، استئناف واستمرار المباريات حتى نهاية الموسم وحسم الأمور في الملعب، في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة والحالة الضبابية التي تسود جميع مناحي الحياة، إثر اندلاع الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران في 28 شباط/ فبراير.

المدرب علاء صايغ

وقال في حديث لـ"عرب 48"، إنه "أولا نتمنى السلامة والصحة والعافية للجميع، لقد عدنا إلى التدريبات مع توفر ملاجئ لكادر الفريق، مع إدراكنا أن الأمور ليست كما كانت عليه قبل وليست بالسهلة، لكننا نستعد كما يطلب منا، ونأمل أن نحضر بأفضل لياقة عندما تتجدد المباريات".

وختم صايغ بالقول "صحيح أن فريقي يتصدر اللائحة وهو قريب من إتمام مهمة الصعود إلى مستوى فرق الدرجة الممتازة، لكننا نريد مواصلة إثبات قدراتنا على أرض الملعب، وليس عبر قرار إداري عن بعد".