الوحدة كفر قاسم يستأنف تدريباته بحذر ويأمل استئناف الموسم قريبا

جدد فريق الوحدة كفر قاسم تدريباته بقيادة المدرب الجديد آسي أليميلخ، رغم عدم وضوح الصورة العامة في البلاد في ما إذا كان سيتم استئناف الموسم الكروي 2025-2026 عقب تعليق المباريات فيه منذ 28 شباط/ فبراير الماضي بسبب الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران.

ويحتل الفريق القسماوي المركز الحادي عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 30 نقطة، وهو يتقدم بفارق 3 نقاط على الخط الأحمر ولديه مباراة ناقصة.

وتدهورت نتائج الفريق في الآونة الأخيرة مع المدرب السابق طالب طواطحة، إذ جمع 3 نقاط فقط خلال 7 مباريات، حقق فيها التعادل في 3 منها مقابل خسارته في 4 أخرى، لتتبدل طموحاته من المنافسة في القمة إلى الصراع في القاع.

داوود طه

وقال الناطق باسم الوحدة كفر قاسم، داوود طه، لـ"عرب 48"، إنه "تحدثت مع المدرب الجديد الذي أكد لي إيمانه الكامل بكادر اللاعبين، وهو وواثق من قدرة الفريق على النجاح، وخصوصا أنه حقق نتائج ممتازة خلال مرحلة الذهاب".

وأضاف "نخوض التدريبات بحذر شديد إزاء الأوضاع الحالية، حيث يتوفر ملجأ مناسب في ملعب التدريبات، وكلنا أمل أن تنتهي الأمور على خير وبأسرع وقت ممكن حتى نعود إلى الروتين ونحقق الأهداف المطلوبة".