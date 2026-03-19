مدرب أبناء مصمص بعد عودة فريقه للتدريبات: نريد العودة سريعا والحسم في الملعب

عاد فريق أبناء مصمص إلى التدريبات في وقت يدعو لاستئناف الموسم الكروي 2025-2026 وحسمه على أرض الملعب، علمًا أنه يحتل المركز السادس بترتيب لائحة الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية برصيد 33 نقطة.

ينتظر فريق الدرجة الأولى أبناء مصمص كباقي الفرق استئناف اللعب ضمن الموسم الحالي 2025-2026، بعد تعليقه منذ 28 شباط/ فبراير الماضي إثر اندلاع الحرب على إيران.

وينافس الفريق ضمن الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية، وهو يحتل المركز السادس بترتيب لائحة الدوري برصيد 33 نقطة بالتساوي مع صاحب المركز الخامس هبوعيل كرمئيل.

ودعا الفريق الاتحاد العام لكرة القدم إلى ضرورة العودة للملاعب، وقال مدربه أدهم زعبي في حديث لـ"عرب 48": "أولا أتمنى السلامة للجميع وأن تنتهي الحرب والأيام واللحظات الصعبة التي تمر على الجميع بخير وسلام".

المدرب أدهم زعبي

وأضاف "لقد عاد فريقنا إلى التدريبات على أمل أن تنتهي الحرب لنعود إلى حياتنا الطبيعية وإلى الملاعب بأسرع وقت ممكن، إذ أن الظروف صعبة وهناك غرفة آمنة قريبة جدا من الملعب والظروف والإمكانيات جاهزة لا سمح الله في حال كان هناك أي ظرف طارئ".

وتحدث زعبي عن الجانب المهني، قائلا إن "الأمور المهنية صعبة جدا وتسير ببطء، وسنحاول قدر الإمكان الحفاظ على لياقة بدنية عالية مع التشديد على سلامة اللاعبين من أي إصابة. طبعا وتيرة التدريبات خفيفة ونحن نتدرب في أيام متفرقة وقليلة حفاظا على لياقة اللاعبين وأيضا حفاظا على سلامتهم".

وعن رأيه في قرار حسم الدوري عبر المستطيل الأخضر أو قرار إداري، ذكر "من المؤكد أنني أريد الحسم الرياضي على أرض الملعب سيكون هذا عادلا ومنصفا وخصوصا مع الفرق التي تحتل مراكز القمة وليس المركز الأول. لا يعقل أن صاحب المركز الأول يصعد رغم أنه يتقدم بفارق بسيط عن المركز الثاني أو الثالث على سبيل المثال".

وختم زعبي بالقول "نحن نرى أن الحياة مستمرة في المطاعم والمراكز التجارية والمتنزهات والمتاجر وكل شيء طبيعي على الرغم من أن التهديد والخطر أكبر من الخطر في الملاعب ولكن الكل مستمر، إذن فلماذا كرة القدم لا تعود. من هذا المنطلق أتمنى العودة إلى الملاعب ونتمنى السلامة للجميع".