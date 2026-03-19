مدرب شباب أم الفحم: ندعم العودة إلى الملاعب لكن الحسم مرتبط بأمد الحرب

يدعم مدرب فريق الدرجة الأولى شباب أم الفحم حسم ما تبقى من الدوري على أرض الملعب، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أمد الحرب هو عامل حاسم جدا.

يصف فريق الدرجة الأولى شباب أم الفحم عودته إلى التدريبات بالخطوة الحذرة، في ظل عدم وضوح الصورة العامة في البلاد في أعقاب توقف وتعليق الموسم الكروي 2025-2026 على خلفية الحرب المندلعة مع إيران منذ 28 شباط/ فبراير الماضي.

ويحتل الفريق الفحماوي المركز التاسع بترتيب لائحة الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية برصيد 30 نقطة، وهو يتأخر عن المركز الخامس الذي يؤهل صاحبه للعب في البلاي أوف العلوي، بفارق 3 نقاط.

وأكد مدرب الفريق أمير راضي، في حديث لـ"عرب 48"، أنه "من المؤكد مهنيا أن الأمر ليس سهلا، ونحن نحاول قدر الإمكان الحفاظ على أجواء تفاعلية قدر المستطاع، في محاولة لاستخراج أفضل قدرات وطاقات ممكنة من اللاعبين، لكن من الواضح تأثر الجميع بالوضع الحالي وهو غير محبب وليس إيجابيا".

وأضاف "أرى القلق وعدم الارتياح في صفوف اللاعبين، وعلى الرغم من توفر ملجأ في الملعب، إلا أن هنالك تخوفات من أي حدث ممكن خلال التدريبات وما شابه. الأمر ليس مريحا ونأمل أن يتغير الوضع الحالي إلى الأفضل وأن يعم السلام على الجميع".

وختم راضي بالقول "لست أنا صاحب القرار، لكن لو كان كذلك لاخترت الحسم على المسطح الأخضر، لكن إذا استمرت الحرب لفترة أطول فليست هناك نكهة للعودة إلى الملاعب ناهيك عن عامل الوقت وهو حاسم جدا".