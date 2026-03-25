تجدد الموسم بالدرجة الممتازة: الوحدة كفر قاسم يستأنف مبارياته بالخسارة

استؤنف الموسم الكروي 2025-2026 في الدرجة الممتازة، وكان أول العائدين إلى الملاعب فريق الوحدة كفر قاسم الذي خسر مباراته أمام مكابي هرتسليا بهدفين مقابل لا شيء، ضمن ختام مباريات الجولة الـ25.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق القسماوي عند 30 نقطة مع المدرب الجديد آسي أليميلخ، وهو يحتل المركز الحادي عشر بترتيب لائحة الدوري ويتقدم بثلاث نقاط على مركز البقاء ويبتعد بفارق 4 نقاط عن الخط الأحمر.

وسيحل الوحدة كفر قاسم في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل ريشون لتسيون يوم الإثنين المقبل عند الساعة الرابعة والنصف عصرا.

وتأتي هذه المباراة بعدما قررت مديرية كرة القدم في البلاد استئناف المباريات في الدرجتين العليا والممتازة، وقد استؤنفت فعليا مباريات الدوري الثاني بينما من المقرر أن تتجدد مباريات دوري الأضواء في الرابع من شهر نيسان/ أبريل المقبل.

وتوقفت المباريات في البلاد منذ 28 شباط/ فبراير الماضي، إثر الإعلان عن حالة طوارئ وقيود على التجمهر والأنشطة المختلفة في أعقاب اندلاع الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران.

وينص قرار مديرية الدوري على عدم إجراء المباريات في كافة الملاعب، إذ جرى تحديد بعض الملاعب التي تتوفر فيها ملاجئ آمنة، بينما الملاعب التي تفتقر للملاجئ تم تزويدها بغرف آمنة ومتنقلة؛ علمًا أنه في هذه المرحلة فإن المباريات ستجرى من دون حضور الجماهير.