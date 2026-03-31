إنهاء الموسم في الدرجات الدنيا: أخاء الناصرة يعود للممتازة وصعود فرق أخرى وتجميد الهبوط

عاد فريق أخاء الناصرة إلى الدرجة الممتازة، كما صعد فريق أبناء جت المثلث إلى الدرجة الأولى، بالإضافة إلى ارتقاء النادي الرياضي يركا ومكابي عسفيا إلى الدرجة الثانية، وذلك بعدما قرر الاتحاد العام لكرة القدم إنهاء الموسم في الدرجات الدنيا.

قرر الاتحاد العام لكرة القدم اليوم، الثلاثاء، إنهاء الموسم الكروي 2025-2026 في الدرجات الدنيا (الأولى والثانية والثالثة)، بالإضافة إلى فرق الشبيبة والأشبال والأولاد، وذلك بعد أكثر من شهر من تعليق المباريات فيها على خلفية حالة الطوارئ المعلنة في البلاد إثر اندلاع الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.

وبموجب ذلك، تقرر صعود الفرق التي تحتل المراكز الأولى مقابل تجميد الهبوط للفرق التي كانت تقبع في القاع، ما يعني زيادة عدد الفرق في الموسم المقبل 2026-2027.

وصعد فريق أخاء الناصرة إلى مستوى الدرجة الممتازة التي هبط منها قبل 3 مواسم، كما ارتقى فريق أبناء جت المثلث إلى الدرجة الأولى، وصعد النادي الرياضي يركا ومكابي عسفيا إلى الدرجة الثانية.

لاعبو أبناء جت المثلث

وفي الوقت الذي استفادت فرق كثيرة من خطر الهبوط، إلا أن القرار لم ينصف فرقا أخرى من بينها مكابي جديدة المكر، الذي احتل مركز الوصيف في الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ" وكان ينافس على الصعود إلى الدرجة الأولى، بينما كان يبتعد بفارق 4 نقاط عن الصدارة وكان له مباراة ناقصة.

وفي معسكر الفريق النصراوي، عبر اللاعبون والكادر المهني والإداري والجمهور عن سعادتهم بالقرار، وخصوصا أن الفريق كان يتربع على عرش اللائحة بفارق 6 نقاط عن أقرب مطارديه وكانت له مباراة ناقصة.

لاعبو وكادر النادي الرياضي يركا

وقال رئيس إدارة الفريق ماهر حامد، لـ"عرب 48"، إن "القرار منصف جدا رغم أننا كنا نبحث عن كل وسيلة لحسم الموقف داخل أرض الملعب، إذ أن فريقنا أثبت أحقيته بالصعود منذ المباراة الأولى".

وأضاف "سنبدأ الآن بالتحضير للموسم المقبل في وقت مبكر، بهدف تجهيز فريق قوي ينافس في أعلى اللائحة".