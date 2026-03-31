الدرجة الممتازة: الوحدة كفر قاسم يسترد عافيته بفوز خارجي

استرد فريق الوحدة كفر قاسم عافيته بعد ثماني مباريات عجاف لم يذق فيها طعم الانتصار، بعدما حقق فوزا في غاية الأهمية بمباراته الخارجية أمام هبوعيل ريشون لتسيون بهدفين مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الـ26 من دوري الدرجة الممتازة.

وافتتح التسجيل اللاعب سامح مرعب من ركلة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 39 من عمر المباراة، ثم في الدقيقة 77 حسم اللاعب كيستوفر إيجوي المباراة بهدف ثان لصالح الفريق القسماوي.

وبهذا الفوز رفع الوحدة كفر قاسم رصيده من النقاط إلى 33 نقطة وهو يحتل المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري، وقد منحه الفوز الابتعاد بست نقاط عن الخط الأحمر، وتعزيز موقعه لضمان المشاركة في البلاي أوف العلوي بعيدا عن صراع القاع والبقاء.

وسيلاقي الفريق القسماوي في مباراته المقبلة ضيفه هبوعيل كفار شليم يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرا على استاد "بات يام"، ضمن مباريات الجولة الـ27.

وهذه ثاني مباراة يخوضها بعدما استأنفت فرق الدرجة الممتازة مباريات الموسم الكروي 2025-2026 بعد توقفها لشهر بسبب حالة الطوارئ والقيود المفروضة على تعليمات الجبهة الداخلية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.

فيما من المقرر أن يتجدد الموسم الكروي في الدرجة العليا في الرابع من نيسان/ أبريل المقبل، بينما لا تزال مباريات الدرجات الدنيا معلقة حتى إشعار آخر.