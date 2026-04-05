استئناف الموسم بالدرجة العليا: خسارة لأبناء سخنين وتعادل لأبناء الرينة

خرج فريق أبناء الرينة من مباراته البيتية بنقطة بعد تعادله أمام هبوعيل القدس، فيما خسر فريق أبناء سخنين مباراته الخارجية أمام هبوعيل كريات شمونة مع استئناف مباريات الموسم في الدرجة العليا عقب توقفها بسبب الحرب منذ 28 شباط/ فبراير.

استأنف فريقا سخنين والرينة مبارياتها في الدرجة العليا بعد تعليق الموسم لأكثر من شهر، في أعقاب اندلاع الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي. وبموجب قرار استئناف اللعب، فإن المباريات ستجرى من دون جمهور، وفي ملاعب تحتوي على ملاجئ وأماكن آمنة فقط.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وخسر الفريق السخنيني مباراته الخارجية أمام هبوعيل كريات شمونة بهدفين مقابل لا شيء على استاد نتانيا، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الأول.

وتوقفت المباراة لمدة 20 دقيقة عند الدقيقة 32، وذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار في المنطقة إثر إطلاق صواريخ من إيران، على إثرها دخل اللاعبون الملاجئ والأماكن الأمنة في الملعب.

ولم يقدم الفريق السخنيني المستوى المطلوب منه مع المدرب يوسي أبو كسيس، ليتوقف رصيده عند 29 نقطة، وهو يتقدم بفارق 8 نقاط عن الخط الأحمر. علمًا أنه افتقد خدمات 3 لاعبين إذ غاب القائد مارون غنطوس وماتيو كوجو بسبب البطاقات التحذيرية، بينما لم يعد اللاعبان الأجنبيان يوهان إنجي وجيمس أداني إلى البلاد بعد مغادرتهما بسبب الحرب.

وفي المباراة الأخرى، تعادل متذيل اللائحة أبناء الرينة في مباراته البيتية أمام هبوعيل القدس من دون أهداف، في المباراة التي جرت على استاد "نوف هجليل".

واحتسب حكم المباراة في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول ضربة جزاء لصالح الفريق الضيف وأبعد لاعب الفريق الريناوي أصيل كنانة، لكن بعد التوجه ومراجعة تقنية الفيديو تم إلغاء ضربة الجزاء والبطاقة الحمراء أيضا.

وبهذا التعادل، رفع فريق أبناء الرينة رصيده من النقاط إلى 12 نقطة وهو يتأخر بفارق 9 نقاط عن مركز البقاء، علمًا أنه خاض المباراة من دون 4 لاعبين أجانب هم زي توربو وميلادين ستيفانوفيتش وجونيور بيوس وعمانويل باندا، بسبب عدم عودتهم إلى البلاد.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان السخنيني والريناوي في مباراة ديربي المجتمع العربي يوم السبت المقبل على استاد "الدوحة"، ضمن مباريات الجولة الـ26 ليختتما بعدها مرحلة الإياب في دوري الأضواء قبل خوض مباريات البلاي أوف.