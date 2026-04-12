ديربي المجتمع العربي: أبناء سخنين يفوز على أبناء الرينة المنقوص بعد طرد اثنين من لاعبيه

تغلب فريق أبناء سخنين في مباراة ديربي المجتمع العربي على ضيفه أبناء الرينة بهدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن مباريات الجولة الـ26 والأخيرة من مرحلة الإياب بدوري الدرجة العليا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق السخنيني بهدف أحرزه اللاعب أحمد سلمان من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة بعد لمسة يد على مدافع الفريق الريناوي كريست تييه.

وبعدها بست دقائق تلقى مدافع أبناء الرينة عبد الله جابر بطاقة صفراء، اعترض عليها ونشب جدال بين وبين الحكم ليشهر الأخير بوجهه بطاقة صفراء ثانية أبعدته عن استكمال اللعب.

ولم يرق الأمر لرئيس إدارة الفريق الريناوي سعيد بصول، حيث دخل أرضية الملعب وطالب لاعبيه بمغادرته احتجاجًا على قرار الحكم، لكن بعد نحو عشر دقائق هدأت الأمور وتم تجديد اللعب.

وعند الدقيقة 65 احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لأبناء سخنين وأبعد مدافع الفريق الضيف الآخر إياد أبو عبيد بالبطاقة الحمراء، لكن بعد العودة إلى تقنية الفيديو "فار" تم إلغاء ركلة الجزاء بينما بقي الإبعاد على حاله.

وحسم المهاجم يوهان إنزي الموقف بالهدف الثاني في الدقيقة السادسة بعد التسعين بالهدف الثاني لأبناء سخنين طبخه اللاعب أحمد سلمان.

وبهذا الفوز رفع الفريق السخنيني رصيده إلى 32 نقطة، مع المدرب يوسي أبو كسيس، ليقترب نحو ضمان البقاء حتى قبل بداية البلاي أوف السفلي، بينما توقف رصيد الفريق الريناوي عند 12 نقطة، وأصبح مع أكثر من قدم ونصف نحو الهبوط إلى الدرجة الممتازة.