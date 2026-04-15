الدرجة الممتازة: الوحدة كفر قاسم يتكبد خسارة ثالثة على التوالي

تراجع فريق الوحدة كفر قاسم إلى المركز الحادي عشر بترتيب لائحة الدوري، بعد خسارته في مباراته البيتية أمام هبوعيل رمات غان بثلاثية مقابل هدف، وهي الخسارة الثالثة له على التوالي.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق المضيف بثلاثية نظيفة، إذ افتتح باب التسجيل في الدقيقة 35، ثم بعد 3 دقائق أضاف هدفا ثانيا، قبل أن يحسم المباراة بهدف ثالث جاء ذاتيا من قبل اللاعب أحمد طه.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 89 أحرز اللاعب عمري عامر هدف الفريق القسماوي الوحيد.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد الوحدة كفر قاسم عند 33 نقطة، وقد تراجع موقعه من المركز التاسع إلى الحادي عشر، وهو يتقدم بنقطتين فقط عن الخط الأحمر.

وسيحل الفريق في مباراته المقبلة ضيفا على عيروني موديعين يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرا.