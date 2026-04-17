إصابة كريس وود تهدد مشاركته في كأس العالم

تعرض مهاجم نوتنغهام فورست كريس وود لإصابة في الركبة خلال مواجهة فريقه أمام بورتو البرتغالي، مساء الخميس، ضمن إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، ما أثار مخاوف بشأن إمكانية لحاقه ببطولة كأس العالم مع منتخب نيوزيلندا.

وجاءت إصابة قائد المنتخب النيوزيلندي بعد تدخل قوي من مدافع بورتو يان بيدناريك في الدقيقة الثامنة، ما أدى إلى طرده بالبطاقة الحمراء مباشرة. ورغم ذلك، حاول وود استكمال اللقاء، لكنه احتاج إلى تدخل طبي في الدقيقة 15 قبل أن يتم استبداله لاحقًا.

وتأتي هذه الإصابة في وقت حساس، خاصة أن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا كان قد تعافى سابقًا من إصابة في الركبة أبعدته نحو ستة أشهر. وحتى الآن لم تتضح طبيعة الإصابة أو مدى خطورتها بشكل نهائي.

وكان وود قد قدّم موسمًا لافتًا مع نوتنغهام فورست في العام الماضي بتسجيله 20 هدفًا، في وقت يعاني فيه الفريق هذا الموسم في صراع البقاء ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد منتخب نيوزيلندا للمشاركة في كأس العالم ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات إيران ومصر وبلجيكا، وسط ترقب لموقف مهاجمه الأساسي من الجاهزية.