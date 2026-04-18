الدرجة الممتازة: الوحدة كفر قاسم يوقف خساراته قبل خوض البلاي أوف السفلي

تعادل فريق الوحدة كفر قاسم في مباراته الأخيرة قبل خوض مباريات البلاي أوف السفلي بالدرجة الممتازة، وهو يتقدم بثلاث نقاط على الخط الأحمر.

تمكن فريق الوحدة كفر قاسم من إيقاف سلسلة خساراته الثلاث المتتالية، بعدما تعادل أمام مضيفه عيروني موديعين بتعادل سلبي (0-0)، ضمن أحداث الجولة الأخيرة من مرحلة الإياب بدوري الدرجة الممتازة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ووصل الفريق القسماوي إلى عدة فرص تهديفية خلال مجريات المباراة، إلا أن الحظ لم يحالفه في ترجمتها إلى أهداف، وفي المقابل حافظ على نظافة شباكه حيال الفرص التهديفية للفريق الخصم.

وهذه النقطة الرابعة التي يحصدها الفريق خلال 6 مباريات، منذ أن تولى المدرب آسي أليميلخ مهمة التدريب خلفا للمدرب طالب طواطحة.

وبهذا التعادل رفع الوحدة كفر قاسم رصيده من النقاط إلى 34 نقطة، وقد تراجع من المركز الحادي عشر إلى الثاني عشر، وهو يتقدم بثلاث نقاط فقط على الخط الأحمر قبل انطلاق مباريات البلاي أوف السفلي.