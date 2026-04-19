فوز ثمين لأبناء الرينة وتعادل لأبناء سخنين في مستهل مبارياتهما بالبلاي أوف السفلي

أولى مباريات البلاي أوف السفلي بالدرجة العليا: أبناء الرينة يقلب الطاولة على هبوعيل حيفا ويحقق فوزا هاما بثلاثية مقابل هدفين، فيما تعادل أبناء سخنين بملعبه أمام عيروني طبرية من دون أهداف.

حقق فريق أبناء الرينة فوزا ثمينا في مباراته الخارجية أمام هبوعيل حيفا بثلاثة أهداف مقابل هدفين للأخير، في مستهل مبارياته بالبلاي أوف السفلي بالدرجة العليا.

وجاءت أهداف المباراة جميعها في الشوط الأول، وقد كانت باكورة الأهداف من قبل الفريق المضيف بعد مرور 9 دقائق على صافرة البداية، ثم في الدقيقة 25 أدرك اللاعب فيتالي داماشكان هدف التعادل لأبناء الرينة، إلا أن هبوعيل حيفا عاود التفوق بهدف ثان أحرزه بعد 3 دقائق، وفي الدقيقة 35 عاد اللاعب داماشكان وسجل هدف التعادل مجددا لفريقه، ثم في الدقيقة 39 أحدث اللاعب أنطونيو سيفر المنقلب بهدف ثالث للفريق الريناوي.

وتمكن لاعبو أبناء الرينة من الحفاظ على تفوق فريقهم خلال مجريات الشوط الثاني، وحافظوا على ألا تهتز شباك مرماهم مرة أخرى، ليعودوا بثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الفوز، رفع الفريق الريناوي رصيده من النقاط إلى 15 نقطة، وبات يتخلف بست نقاط عن مركز البقاء، علمًا أن لصاحبه مباراة ناقصة.

وفي مباراة أخرى، تعادل فريق أبناء سخنين في مباراته البيتية أمام عيروني طبريا من دون أهداف.

وجاء مستوى اللعب متوسطا من الطرفين، إذ لم يستغل لاعبو أبناء سخنين عدة فرص تهديفية كانت سانحة أمامهم لهز شباك الفريق الخصم.

وبهذا التعادل رفع الفريق السخنيني رصيده من النقاط إلى 33 نقطة، وهو يتقدم بفارق 13 نقطة على الخط الأحمر، ليضمن البقاء بصورة شبه نهائية.