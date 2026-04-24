الوحدة كفر قاسم يخسر باكورة مبارياته في البلاي أوف السفلي

خسر فريق الوحدة كفر قاسم أولى مبارياته في البلاي أوف السفلي بالدرجة الممتازة، ليتوقف رصيده عند 34 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر ويتقدم بنقطتين فقط على الخط الأحمر.

ازداد وضع فريق الوحدة كفر قاسم سوءًا في أسفل اللائحة، بعد خسارته في مباراته البيتية أمام هبوعيل الخضيرة بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الجولة الـ31 وأولى جولات البلاي أوف السفلي في دوري الدرجة الممتازة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف أحرزه اللاعب بسيل خوري، الوافد إلى الخضيرة من أبناء سخنين، بعد مرور 18 دقيقة.

وعانى القسماويون من رعونة في التسديد على مرمى الخصم، إذ باءت جميع المحاولات لإدراك هدف التعادل بالفشل.

وفي خضم المحاولات القسماوية للعودة إلى اللقاء في الشوط الثاني، فإن نفس اللاعب عاد وسجل الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 71.

وبعد ذلك بثماني دقائق قلص اللاعب ليدور كوهين الفارق بهدف الفريق القسماوي الوحيد من ركلة جزاء.

وبهذه الخسارة، توقف رصيد الفريق القسماوي عند 34 نقطة، وبقي في المركز الثاني عشر، وهو يتقدم بنقطتين فقط على الخط الأحمر.

ولم يجمع الوحدة كفر قاسم سوى أربع نقاط خلال سبع مباريات في عهد المدرب آسي أليميلخ.

وسيحل القسماويون في مباراتهم المقبلة ضيوفا على فريق عيروني موديعين، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرًا.