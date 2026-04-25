فوز ثان على التوالي ينعش آمال أبناء الرينة بالبقاء وخسارة أخرى لأبناء سخنين

الدرجة العليا: أنعش فريق أبناء الرينة آماله بالبقاء بعد فوز ثاني على التوالي بالبلاي أوف السفلي، فيما خسر أبناء سخنين مباراة الخارجية أمام مكابي نتانيا بثلاثية نظيفة.

ضاعف فريق أبناء الرينة آماله بالبقاء في دوري الأضواء، بعد أن حقق انتصارًا ثانيًا على التوالي في مباراته الخارجية أمام مضيفه النادي الرياضي أسدود بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن ثاني جولات البلاي أوف السفلي بالدرجة العليا.

ورغم تأخر الريناويين في النتيجة عند مطلع الشوط الثاني، إلا أن المهاجم فيتالي دامشكان أدرك هدف التعادل في الدقيقة 59، وهو الهدف الشخصي الثالث له خلال مباراتين.

وعاد سيناريو المباراة الماضية أمام هبوعيل حيفا (3-2)، بعدما حسم اللاعب أنطونيو سيفر النتيجة من ركلة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 82.

وبهذا الفوز، رفع الفريق الريناوي رصيده إلى 18 نقطة وبات يتأخر بثلاث نقاط فقط عن مركز البقاء، مع المدرب ليئور رؤوفين.

ويستضيف أبناء الرينة في مباراته البيتية المقبلة فريق هبوعيل القدس، مساء يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة على استاد نوف هجليل.

وفي مباراة أخرى، خسر فريق أبناء سخنين مباراته الخارجية أمام مكابي نتانيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وقدم لاعبو الفريق السخنيني مستوى ضعيفًا جدًا، إذ لم يصلوا إلى فرص سانحة للتسجيل، عدا عن أداء غير مرض من جانب الدفاع.

وبهذه الخسارة، توقف رصيد أبناء سخنين عند 33 نقطة مع المدرب يوسي أبو كسيس، علمًا أن خطر الهبوط لا يهدده.

ويستضيف الفريق السخنيني في مباراته المقبلة نظيره النادي الرياضي أسدود مساء يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة على استاد "الدوحة".