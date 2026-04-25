م. جديدة المكر يعترض على قرار إنهاء الموسم: "قرار مجحف ولا يعقل سرقة جهودنا"

اعترض مكابي جديدة المكر على قرار إنهاء الموسم الكروي 2025-2026 وبقائه في الدرجة الثانية، بعدما كان ينافس بقوة على الصعود للدرجة الأولى، إذ احتل مركز وصيف المتصدر بفارق 4 نقاط عن الصدارة وكانت لديه مباراة ناقصة.

قدمت إدارة فريق مكابي جديدة المكر الذي كان يحتل مركز وصيف متصدر الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ"، استئنافا إلى المحكمة العليا ضد قرار الاتحاد العام لكرة القدم إنهاء الموسم الكروي 2025-2026 في الدرجات الدنيا (الأولى والثانية والثالثة) إثر حالة الطوارئ التي شهدتها البلاد على خلفية الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران.

وبموجب قرار الاتحاد العام لكرة القدم، فقد تقرر إنهاء الموسم في الدرجات المذكورة، وصعود الفرق التي احتلت المراكز الأولى مقابل تجميد الهبوط للفرق التي كانت تقبع في القاع، ما يعني زيادة عدد الفرق في الموسم الكروي المقبل 2026-2027.

وكان الفريق الجديداوي المكراوي ينافس على الصعود إلى الدرجة الأولى، إذ احتل المركز الثاني بفارق 4 نقاط فقط عن المتصدر وكانت لديه مباراة ناقصة ولم يتعرض لأي خسارة منذ بداية الموسم.

وقال مدرب الفريق مهدي واكد، لـ"عرب 48"، إنه "لن نسكت ولن نقف مكتوفي الأيدي، إذ أن القرار مجحف وينم عن عدم مهنية وقلة مسؤولية، ومن الواضح أنه يخدم مصالح ضيقة. لا يعقل أن يصوت ثلاثة أشخاص من مدينة واحدة لصالح ترقية فريق بلدتهم إلى درجة أعلى، كما لا يعقل أيضا أن يبادر شخص آخر من مدينة ثانية لتجميد الهبوط بهدف مساعدة فريق بلدته على البقاء، ضاربا بعرض الحائط مصالح الفرق الأخرى".

المدرب مهدي واكد ("عرب 48")

وأضاف "موقفي واضح ولن يتغير، فمن المؤكد والبديهي أن الدوري كان يجب أن يستكمل وحسمه على العشب الأخضر، وخصوصا أننا نتأخر بفارق نقطة يتيمة، وبسبب قرار المحكمة السلوكية الظالم حرمنا من ثلاث نقاط كاملة في المباراة أمام فريق دير حنا بعد أن تفوقنا بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 70، وبعد ذلك توقف اللقاء ليس بذنبنا. وبعد فوزنا على المتصدر من نهريا وفي عقر داره بقينا الفريق الوحيد من دون خسارة وصاحب الأفضلية الأولى للصعود، ولذلك يجب أن يحسم الدوري في الملعب وليس في مكاتب اتحاد الكرة، حتى لو كلف الأمر خوض المباريات كل ثلاثة أيام".

وختم واكد بالقول "فريقنا صاحب أفضل نسبة نجاح ليس فقط في منطقتنا، بل في جميع مناطق الدرجة الثانية، ويجب أن يأخذ العدل مساره ومجراه، فلا يعقل في لحظة غير مهنية أن تتم سرقة جهودنا المهنية وتضحياتنا المالية، فقد ضحينا بالغالي والنفيس من أجل قيادة فريقنا للصعود، ومن المؤكد أننا لن نسكت حتى نحصل على حقنا الكامل والشرعي".