الوحدة كفر قاسم يعين مدربا جديدا لاستعادة عافيته وضمان البقاء

يسعى الفريق القسماوي إلى تصحيح مساره والعودة إلى سكة الانتصارات والهروب من القاع وضمان البقاء، إذ تعاقد مع مدرب جديد بعد رحيل ثالث مدرب كان قد تولى قيادته هذا الموسم.

عدد من لاعبي الوحدة كفر قاسم في المباراة الأخيرة

تعاقدت إدارة فريق الدرجة الممتازة الوحدة كفر قاسم مع المدرب يارون هوخنبويم لتولي قيادة الفريق، من أجل إعادته إلى المسار الصحيح بعد سلسلة من النتائج السلبية وتراجعه بترتيب لائحة الدوري.

وتدهورت نتائج الفريق في مبارياته الأخيرة بعدما كان قبل 3 شهور بين فرق القمة، ليدفع المدرب آسي أليميلخ الثمن بعد الخسارة الأخيرة أمام هبوعيل الخضيرة بهدفين مقابل هدف، في أولى مبارياتها بالبلاي أوف السفلي.

ولم يتمكن الوحدة كفر قاسم من جمع سوى 4 نقاط فقط خلال 7 مباريات خاضها في فترة المدرب أليميلخ، مع الإشارة إلى أنه ثالث مدرب يغادر الفريق بعد أدهم هادية وطالب طواطحة.

ويحتل الفريق القسماوي المركز الثاني عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 34 نقطة، وهو يتقدم بنقطتين فقط على الخط الأحمر.

وتبقى أمام الفريق 6 مباريات قبل نهاية الموسم، وهو يستعد حاليا لمباراته الخارجية المقبلة أمام عيروني موديعين المقررة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا.