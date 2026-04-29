أبناء سخنين يقع بفخ التعادل بملعبه في الوقت القاتل

وقع فريق أبناء سخنين بفخ التعادل بعدما كان متقدما على ضيفه النادي الرياضي أسدود حتى الوقت القاتل من المباراة، حيث تمكن الفريق الخصم من إدراك التعادل وتقاسم النقاط مع الأول.

أهدر فريق أبناء سخنين نقطتين ثمينتين بعد تعادله أمام ضيفه النادي الرياضي أسدود بهدف لكل منهما، في المباراة التي جرت على استاد "الدوحة" بحضور المئات من المشجعين ضمن أحداث الجولة الـ29 من دوري الدرجة العليا والثالثة من البلاي أوف السفلي.

وسجل صانع الألعاب مصطفى شيخ يوسف هدف التقدم للفريق السخنيني في الدقيقة 80، قبل أن يتمكن الفريق الضيف من معادلة النتيجة في الدقيقة 90+7 من الوقت بدل الضائع.

وأبلى لاعبو الفريق السخنيني بلاء حسنا خلال معظم دقائق المباراة، وقد بدا الاستياء بين اللاعبين خصوصا وأنهم كانوا قريبين من 3 نقاط ثمينة.

وقد توقفت المباراة عند بداية الشوط الثاني بسبب وعكة صحية ألمت بأحد أفراد طاقم الفريق السخنيني، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبهذا التعادل، رفع أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 34 نقطة وهو يحتل المركز الثامن بعيدا عن الخط الأحمر.

وسيخوض الفريق السخنيني مباراته المقبلة في ملعبه "الدوحة" أيضا، حيث سيستضيف شقيقه أبناء الرينة في مباراة ديربي المجتمع العربي يوم الإثنين المقبل عند الساعة الثامنة مساء.