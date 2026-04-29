خسارة قاسية لأبناء الرينة تزيد من تعقيد حساباته لتفادي الهبوط

ازدادت حسابات فريق أبناء الرينة تعقيدا من أجل البقاء في الدوري الأول، إذ تلقى خسارة بيتية قاسية جعلته يبتعد عن مركز النجاة بفارق 7 نقاط مع تبقي 4 مباريات على نهاية الموسم وما مجموعه 12 نقطة.

تلقى فريق أبناء الرينة صفعة مؤلمة باتت تهدد ما تبقى له من آمال للبقاء في دوري الأضواء، بعد خسارته في مباراته البيتية أمام هبوعيل القدس بهدف مقابل لا شيء.

وجرت المباراة على استاد نوف هجليل بحضور المئات من المشجعين، ضمن أحداث الجولة الـ29 من دوري الدرجة العليا والثالثة في إطار مرحلة البلاي أوف السفلي.

وانتهى شوط المباراة الأول بتعادل الفريقين سلبيًا، والذي تضمن أداء غير مرضي من قبل الفريق المضيف الذي لم يهدد مرمى الفريق الخصم، بينما كان الأخير أكثر فاعلية على أرض الملعب.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 55 احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لأصحاب الأرض، وقف على تسديدها اللاعب أنطونيو سيفر الذي سدد كرة ضعيفة تصدى لها حارس مرمى الفريق الضيف، بعدها وعند الدقيقة 70 سجل هبوعيل القدس هدف المباراة الوحيد بعد دربكة داخل صندوق جزاء أبناء الرينة.

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق بقي الريناويون بعشرة لاعبين، إثر إبعاد المهاجم أصيل كنانة بالبطاقة الحمراء.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق الريناوي عند 18 نقطة، وبات يتأخر بسبع نقاط عن مركز البقاء مع تبقي 4 مباريات أمامه بواقع 12 نقطة فقط على نهاية الموسم، وبالتالي فإن مساعيه للبقاء وتجنب الهبوط إلى الدرجة الممتازة ازدادت تعقيدا.

ويحل أبناء الرينة في مباراته المقبلة ضيفا على شقيقه أبناء سخنين في مباراة ديربي المجتمع العربي، وذلك يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد "الدوحة".