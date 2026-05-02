الوحدة كفر قاسم يعود بنقطة بعد تعادل خارجي

عاد فريق الوحدة كفر قاسم من مباراته الخارجية أمام عيروني موديعين بنقطة بعد تعادلهما بهدف لكل منهما، في ثاني مبارياته بالبلاي أوف السفلي في الدرجة الممتازة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق المضيف بهدف أحرزه بعد مرور 24 دقيقة على بداية المباراة، فيما لم يحسن القسماويون استغلال الفرص المتاحة لإدراك هدف التعادل حتى نهاية الشوط.

وفي الشوط الثاني، ضاعف لاعبو الوحدة كفر قاسم ضغطهم على مرمى الفريق الخصم، وأثمر ذلك عن إحراز هدف التعادل بواسطة اللاعب كريستيان إيجو عند الدقيقة 81.

وبهذا التعادل رفع الفريق رصيده من النقاط إلى 35 نقطة في باكورة مباريات المدرب الجديد يارون هوخنبويم، وقد بقي في المركز الثاني عشر حيث يتقدم بنقطة واحدة فقط على الخط الأحمر.

ولم يجمع الوحدة كفر قاسم سوى 6 نقاط خلال المباريات الثمانية الأخيرة، علمًا أنه سيستضيف في مباراته المقبلة هبوعيل عكا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء على استاد "بات يام".