أبناء الرينة يتشبث بالبقاء ويقترب من مركز النجاة بعد فوزه في الديربي العربي

فاز فريق أبناء الرينة بمباراة ديربي المجتمع العربي أمام أبناء سخنين بهدفين مقابل لا شيء، ليقلص الفارق عن مركز النجاة إلى 4 نقاط مع تبقي 3 جولات على نهاية الموسم.

حافظ فريق أبناء الرينة على آماله المتبقية من أجل البقاء في دوري الأضواء، بعد فوزه خارجيا في مباراة ديربي المجتمع العربي أمام أبناء سخنين بهدفين مقابل لا شيء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجرت أحداث المباراة على استاد "الدوحة" بحضور 500 مشجع، ضمن ختام مباريات الجولة الـ30 من الدرجة العليا، والرابعة في إطار البلاي أوف السفلي.

وأحرز المهاجم فيتالي داماشكان هدف أبناء الرينة الأول في الدقيقة 12 برأسية متقنة بعد رفعة دقيقة من الجناح محمد شكر، ثم عاد اللاعب نفسه لإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 91 من الوقت بدل الضائع.

وتميزت المباراة باللعب الهجومي بين الطرفين، إذ وصل كل منهما إلى العديد من الفرص السانحة للتسجيل، والتي لم يتمكن الفريق السخنيني من ترجمتها إلى أهداف.

وقد توقفت المباراة عند الدقيقة 72 لمدة 20 دقيقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي في استاد "الدوحة"، قبل أن يتجدد اللعب واستكمال المباراة بعد ذلك.

وبهذا الفوز رفع الفريق الريناوي رصيده إلى 21 نقطة، ليقلص الفارق عن مركز البقاء إلى 4 نقاط مع تبقي 3 جولات على نهاية الموسم. فيما تجمد رصيد أبناء سخنين عند 34 نقطة، علمًا أنه ضمن البقاء بغض النظر عن هذه النتيجة.

وسيستضيف فريق أبناء الرينة في مباراته المقبلة هبوعيل كريات شمونة يوم السبت المقبل عند الساعة الثامنة والربع مساء، بينما سيحل فريق أبناء سخنين ضيفا على هبوعيل القدس صاحب مركز النجاة الذي يزاحمه الفريق الريناوي على البقاء في اليوم التالي عند الساعة الثامنة.