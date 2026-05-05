الوحدة كفر قاسم يعود لتذوق الانتصارات ويتقدم خطوة أخرى عن الخط الأحمر

حقق الوحدة كفر قاسم 3 نقاط هامة بعد فوزه بمباراته البيتية أمام هبوعيل عكا، ليتقدم إلى المركز الحادي عشر بترتيب لائحة الدوري ويبتعد عن الخط الأحمر بفارق 3 نقاط.

تنفس فريق الوحدة كفر قاسم الصعداء قليلا بعد فوزه في مباراته البيتية أمام هبوعيل عكا بهدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الـ33 وثالث جولات البلاي أوف السفلي بالدرجة الممتازة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجرت أحداث المباراة على استاد "بات يام"، وسط حضور 500 مشجع.

وحسم الفريق القسماوي المباراة خلال الشوط الأول، بهدف أحرزه اللاعب جودفريد أتواهيني بعد مرور 17 دقيقة على صافرة بداية المباراة.

ووصل لاعبو الفريق المضيف إلى عدة فرص تهديفية أخرى لمضاعفة النتيجة خلال الشوط الثاني، إلا أنه لم يتمكن من ترجمة أي منها إلى داخل مرمى الفريق الخصم.

وهذا الفوز الأول للوحدة كفر قاسم منذ تعيين مدرب جديد في ثاني مباراة له، وبذلك رفع رصيده من النقاط إلى 38 نقطة وقد تقدم إلى المركز الحادي عشر ليبتعد عن الخط الأحمر بفارق 3 نقاط.

وسيستضيف الفريق القسماوي في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل نوف هجليل على نفس الملعب يوم الإثنين المقبل عند الساعة السابعة مساء.