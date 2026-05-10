تعادل بيتي لأبناء الرينة ومهمة البقاء تزداد تعقيدا

خرج أبناء الرينة بنقطة من مباراته البيتية أمام هبوعيل كريات شمونة، لتتعقد مهمة البقاء أكثر بالنظر إلى تبقي جولتين فقط على نهاية الموسم وهو يبتعد حاليا بفارق 3 نقاط حاليا عن مركز النجاة مع خوض الفرق المنافسة مبارياتها الأحد.

أصبحت مهمة فريق أبناء الرينة لضمان البقاء في دوري الأضواء معقدة جدا، بعد تعادله في مباراته البيتية أمام هبوعيل كريات شمونة بهدف لكل منهما.

وجرت أحداث المباراة على استاد نوف هجليل وسط حضور المئات من المشجعين، ضمن مباريات الجولة الـ31 من دوري الدرجة العليا والخامسة من أصل 7 بالبلاي أوف السفلي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الريناوي بهدف أحرزه اللاعب أنطونيو سيفر بتسديدة متقنة عند حافة نهاية الشوط، الذي اتسم بالمستوى المتوسط والمتقارب بين الفريقين.

ولم تدم الفرحة بالهدف طويلا، إذ وعند مطلع الشوط الثاني أدرك الفريق الضيف هدف التعادل بعد خطأ فادح في دفاع فريق أبناء الرينة، ثم حاول الأخير إحراز هدف آخر لحسم النقاط الكاملة والهامة بالنسبة إليه إلا أن كافة المحاولات باءت بالفشل.

وبهذا التعادل بقي الفريق الريناوي متذيلا للائحة برصيد 22 نقطة وهو يبتعد بفارق 3 نقاط عن مركز البقاء مع تبقي مباراتين فقط على نهاية الموسم، علمًا أن باقي الفرق المتنافسة معه ستلعب الأحد.

وسيحل أبناء الرينة في مباراته المقبلة ضيفا على عيروني طبريا، الذي يتصارع معه في القاع مساء يوم الأربعاء المقبل عند الساعة الثامنة على استاد نوف هجليل الذي يخدم الطرفين.