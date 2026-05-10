خسارة ثانية على التوالي لأبناء سخنين تبقيه بلا أي فوز في البلاي أوف السفلي

مني فريق أبناء سخنين بخسارة ثانية على التوالي وواصل مبارياته في البلاي أوف السفلي بلا أي فوز قبل جولتين على نهاية الموسم، علمًا أنه يحتل المركز التاسع برصيد 34 نقطة وكان قد ضمن البقاء مسبقا.

تعرّض فريق أبناء سخنين لخسارة في مباراته الخارجية أمام هبوعيل القدس على استاد "تيدي" بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ31 من دوري الدرجة العليا والخامسة من أصل 7 بالبلاي أوف السفلي.

وحسمت نتيجة المباراة خلال شوطها الأول بهدف أحرزه الفريق المضيف في الدقيقة 28 بعد خطأ فادح من حارس مرمى الفريق السخنيني البديل مجد سليمان، إذ فلتت منه كرة سهلة كانت في متناول يديه ليسيطر عليها لاعب من الفريق الخصم ويسجل عن قرب.

حارس المرمى محمد أبو النيل أثناء خروجه مصابا واستبداله

وكان سليمان قد دخل بديلا لحارس المرمى الأساسي محمد أبو النيل قبل ذلك بعشر دقائق، بعد إصابة الأخير.

وحاول الفريق السخنيني العودة إلى المباراة وإدراك هدف التعادل، إلا أن كافة محاولاته طيلة دقائق المباراة لم تتكلل بالنجاح.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد أبناء سخنين مع المدرب يوسي أبو كسيس، عند 34 نقطة وبقي في المركز التاسع، علمًا أنه ضمن البقاء قبل ثلاث جولات.

يشار إلى أن الفريق السخنيني لم يتذوق طعم الانتصار في آخر 5 مباريات خاضها بالبلاي أوف السفلي، إذ جمع نقطتان فقط من تعادلين اثنين مقابل 3 خسارات.

وسيستضيف في مباراته المقبلة هبوعيل كريات شمونة مساء يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة على استاد "الدوحة"، في الجولة قبل الأخيرة على نهاية الموسم.