الوحدة كفر قاسم يتعادل ويقترب من ضمان البقاء بالممتازة

أهدر الوحدة كفر قاسم نقطتين ثمينتين بتعادله أمام هبوعيل نوف هجليل (1-1)، ومع ذلك فقد تقدم خطوة نحو ضمان البقاء في دوري الدرجة الممتازة وهو يتقدم على الخط الأحمر بفارق 4 نقاط مع تبقي 3 جولات على نهاية الموسم.

تعادل فريق الوحدة كفر قاسم مساء، الإثنين، في مباراته البيتية أمام هبوعيل نوف هجليل بهدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ34 ورابع مباريات البلاي أوف السفلي من الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "بات يام"، وسط حضور المئات من المشجعين.

وتأخر انطلاق المباراة بعشرين دقيقة بسبب تأخر وصول مدير الأمن، وبعد صافرة البداية نجح الفريق الخصم بإحراز هدف السبق سريعا بعد مرور أقل من دقيقة فقط.

وبعد ذلك تمكن الفريق القسماوي من العودة وفرض سيطرته على مجريات اللعب، ليدرك القائد سامح مرعب هدف التعادل من ضربة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 68.

وهذه النقطة الخامسة التي يجمعها الفريق خلال 3 مباريات مع المدرب الجديد يارون هوخنبويم، من فوز واحد وتعادلين، وبذلك يرفع رصيده من النقاط إلى 39 نقطة ويحتل المركز الحادي عشر ليتقدم بأربع نقاط على الخط الأحمر، وبخطوة إضافية نحو ضمان البقاء مع تبقي 3 جولات على نهاية الموسم.

ويحل الوحدة كفر قاسم في مباراته المقبلة ضيفا على مكابي يافا، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا.