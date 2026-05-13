أبناء الرينة يهبط إلى الدرجة الممتازة وخسارة جديدة لأبناء سخنين

ودع فريق أبناء الرينة الدرجة العليا وهبط رسميا إلى الدرجة الممتازة بعد 4 مواسم قضاها في الدوري الأول، فيما تلقى فريق أبناء سخنين خسارة ثالثة على التوالي.

هبط فريق أبناء الرينة بصفة رسمية إلى دوري الدرجة الممتازة بعد 4 مواسم قضاها في دوري الأضواء، وذلك بعدما لم يتمكن من الهروب من قاع اللائحة الذي قبع فيه منذ بداية الموسم 2025-2026.

جاء ذلك بعد خسارته مساء، الأربعاء، أمام عيروني طبرية بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جرت على استاد نوف هجليل بحضور ألف مشجع، ضمن مباريات الجولة الـ32 وقبل الأخيرة من الموسم.

وبعكس المواسم الثلاثة الماضية التي نجح خلالها الفريق بضمان البقاء في وقت مبكّر وبشكل مشرف، بدأ الفريق الريناوي تعثراته منذ بداية الموسم ووقع بسلسلة نتائج سلبية ألزمته تحت الخط الأحمر، وهو أمر لم يتحسن بعد استبدال عدد من المدربين.

وبذلك ينتهي مشوار أبناء الرينة في الدرجة العليا، وسط تساؤلات بشأن مستقبله وخصوصا أن هناك شكوك تحوم حول استمرار رئيس إدارة الفريق سعيد بصول في منصبه.

وسينهي الفريق الريناوي الموسم بمباراة بيتية أمام مكابي نتانيا يوم الإثنين المقبل عند الساعة الثامنة مساء على استاد نوف هجليل.

خسارة ثالثة على التوالي لأبناء سخنين

تعرض فريق أبناء سخنين لخسارة بيتية ثقيلة أمام هبوعيل كريات شمونة بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في لقاء تحصيل حاصل للطرفين.

وتقدم الفريق الضيف على الفريق السخنيني بهدفين خلال مجريات الشوط الأول، ثم عاد لإضافة هدفين آخرين خلال الشوط الثاني.

ومن أبرز ما شهدته المباراة طرد قلب دفاع الفريق السخنيني حسن الحلو بالبطاقة الحمراء، ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد أبناء سخنين عند 34 نقطة، علمًا أنه سيختتم الموسم بمباراة خارجية أمام هبوعيل حيفا يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء.