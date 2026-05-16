الوحدة كفر قاسم يقع بفخ التعادل ويؤجل حسم البقاء بالممتازة

فوت فريق الوحدة كفر قاسم فرصة ثمينة لحسم البقاء في الدرجة الممتازة بعدما وقع بفخ التعادل أمام مكابي يافا (2-2)، علمًا أنه يحتل المركز الثاني عشر ويتقدم بأربع نقاط عن الخط الأحمر مع تبقي جولتين على نهاية الموسم.

أهدر فريق الوحدة كفر قاسم فوزا كان في متناول اليد، بعدما كان متفوقا بهدفين مقابل هدف أمام ضيفه مكابي يافا، لتنتهي المباراة بتعادلهما بهدفين لكل منهما.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجرت أحداث المباراة على استاد "بات يام" ضمن مباريات الجولة الـ35، وخامس مباريات البلاي أوف السفلي من أصل 7 مباريات، لتتبقى أمامه مباراتان.

ورغم تأخر الفريق القسماوي بهدف في الشوط الأول، إلا أنه مع بداية الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 50 أدرك اللاعب ليدور كوهين هدف التعادل لصالحه، وبعد ذلك نجح في قلب الطاولة بهدف ثاني أحرزه اللاعب جودفريد أتواهيني في الدقيقة 73.

ولم تدم فرحة الوحدة كفر قاسم سوى 4 دقائق، حتى تسبب خطأ فادح وسوء تفاهم بين الدفاع وحارس المرمى بهدف التعادل لصالح الفريق الضيف.

وهذه النقطة السادسة التي يحققها الفريق القسماوي خلال 4 مباريات من فوز و3 تعادلات، ليرفع رصيده من النقاط إلى 40 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر ويتقدم بأربع نقاط على الخط الأحمر، إذ أصبح مع قدم ونصف نحو ضمان البقاء.

وسيحل الفريق في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل رعنانا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء.