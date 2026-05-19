الوحدة كفر قاسم يضمن البقاء في الدرجة الممتازة لموسم آخر

ضمن فريق الوحدة كفر قاسم بقاءه في دوري الدرجة الممتازة، بعد تعادله خارجيا أمام هبوعيل رعنانا بهدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ36 وقبل الأخيرة من البلاي أوف السفلي.

وتأخر الفريق الضيف من كفر قاسم بهدفين في الشوط الأول، لكن عند مطلع الشوط الثاني تمكن من إدراك التعادل بهدفين خاطفين أحرزهما اللاعبان أمير الطوري في الدقيقة 47 وليدور كوهين في الدقيقة 53.

وبهذا التعادل رفع الفريق رصيده من النقاط إلى 41 نقطة، ليوسع الفارق عن الخط الأحمر إلى 5 نقاط مع تبقي جولة واحدة فقط على نهاية الموسم.

وبذلك ينهي الفريق القسماوي موسما لم يكن سهلا عليه، إذ بدأه بالمنافسة بين فرق القمة، ووصل إلى مرحلة لم يكن بعيدا فيها عن أحد مركزي الصعود إلى الدرجة العليا مع المدرب طالب طواطحة.

إلا أنه سرعان ما تراجع مستوى ومكان الفريق في اللائحة نحو القاع، ليدفع المدرب طواطحة الثمن في المنعطف الأخير واستقال من تدريبه، ثم بدأ باستعادة عافيته مع المدرب يارون هوخنبويم ليضمن البقاء أخيرا والوصول إلى شاطئ الأمان.

وسيحل الوحدة كفر قاسم في مباراته الأخيرة لهذا الموسم ضيفا على هبوعيل العفولة يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السابعة مساء.