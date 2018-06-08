منتخب الأرجنتين يتلقى ضربة موجعة قبل المونديال

أصيب لاعب منتخب الأرجنتين، خلال التدريبات الاستعدادية تمهيدا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم المقررة في روسيا، والتي ستنطلق يوم الخميس المقبل.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني عبر موقع "تويتر"، أن مانويل لانزيني، لاعب وست هام يونايتد والتانغو، تعرض للإصابة في تدريب الفريق الصباحي، وعانى من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في القدم اليمنى.

وتأكد بالتالي، غياب لانزيني عن الأرجنتين، في مونديال روسيا، الذي سيقام خلال أيام، ليفقد التانغو ركيزة هامة للغاية في البطولة الأهم في العالم.

يشار إلى أن منتخب الأرجنتين وقع بالمجموعة الرابعة، برفقة أيسلندا، كرواتيا ونيجيريا.