مونديال روسيا: تعرفوا على ملعب "فيشت"

مع بدء العد التنازلي على انطلاق نهائيات بطولة كأس العالم المقررة في روسيا من يوم 14 حزيران/يونيو وحتى 15 تموز/يوليو، سنقوم على مدار يومي باستعراض الملاعب المضيفة لأفضل لاعبي الساحرة المستديرة على الساحة الدولية.

وفي هذا اليوم، سنقدم لمحة عن ملعب "فيشت" الذي سيستضيف 6 مباريات خلال سير العرس الكروي الأكبر على مستوى العالم.

المباريات

يستضيف ملعب "فيشت" إحدى أهم المواجهات المرتقبة في دور المجموعات، عندما تستهل البرتغال وإسبانيا مشوارهما في كأس العالم بمواجهة كلاسيكية بين الجارين الأيبيريين في سوتشي، علما أن هذه المدينة ستكون مسرحا لثلاث مباريات أخرى في مرحلة المجموعات، فضلا عن لقاء في دور الـ16 ومواجهة أخرى في ربع نهائي.

الطاقة الاستيعابية

خلال بطولة كأس العالم، سيتسع ملعب "فيشت" لاستيعاب ما يصل إلى 48 ألف متفرج.

الموقع

تم بناء الملعب خصيصًا لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014 في منطقة جميلة من المدينة، وهي جزء من منخفضات إمرتي الممتدة على طول البحر الأسود، والتي يمكن رؤيتها من المدرجات. وتحيط بالملاعب مواقع أولمبية أخرى ومسار سباق الفورمولا 1، علما أن الوصول إلى جبال القوقاز من الحديقة الأوليمبية يستغرق ساعة أو أكثر بقليل في رحلة عبر القطار أو الحافلة أو السيارة.

هل تعلم؟

أصل كلمة "فيشت" من اللغة الأديغية، وهي تعني "الرأس الأبيض"، علما أن هذا الاسم يُطلق على إحدى أهم القمم الجبلية في سلسلة جبال القوقاز. كما أن تصميم الملعب، الذي أشرفت عليه شركة معمارية بريطانية، يشبه بحد ذاته قمة جبلية ثلجية.

المباريات الأولى

استضاف ملعب "فيشت" أولى مبارياته في كرة القدم عام 2017، عندما تقابل المنتخبان الروسي والبلجيكي وديا في 28 آذار/مارس، قبل أن يحتضن نهائي كأس روسيا بين إفال أورال ولوكوموتيف موسكو في 2 أيار/مايو، فضلا عن ثلاث مباريات في كأس القارات.

الإرث

من المقرر أن يقيم الفريق الوطني الروسي معسكرات تدريبية ومباريات تنافسية وودية في سوتشي. كما سيشهد ملعب فيشت العديد من الأحداث العامة الأخرى.