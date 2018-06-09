5 أيام على المونديال: 5 أهداف للاعب في مباراة واحدة

5 أيام تبقت على انطلاق بطولة نهائيات كأس العالم المقررة في روسيا من يوم 14 من الشهر الجاري ولغاية 15 تموز/يوليو.

وبهذا الصدد، يستعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل يومي معلومات مثيرة مرتبطة بعدد الأيام المتبقية على انطلاق العرس الكروي الأكبر على مستوى العالم.

وفيما يخص الرقم "5"، جاء في موقع "فيفا" الرسمي، أن "5 أهداف سجلها القناص الروسي، أوليج سالينكو، في شباك الكاميرون، وهو رقم قياسي لا يزال صامدا حتى يومنا هذا".



وأضاف أنه "لكن بالإجمال كانت مشاركة المنتخب الروسي في نسخة 1994 من كأس العالم مخيبة للآمال بالنظر إلى أنهم خسروا المباراة الافتتاحية في البطولة أمام البرازيل بهدفين دون رد، ومن ثم السويد بنتيجة 3-1، وهو ما جعل منتخب سبورنايا يخرج من الدور الأول، إلا أن المباراة الأخيرة للفريق في مرحلة المجموعات شهدت بصمة وداعية للروسيين عندما تغلبوا على الكاميرون بنتيجة كبيرة وهي 6-1".

وتابع أن "5 من أهداف المنتخب الروسي الستة جاءت بتوقيع المهاجم أوليج سالينكو، وكانت هذه الأهداف الخمسة بالإضافة إلى السادس الذي كان قد سجله في شباك السويد، كافية لتجعل هذا النجم يتقاسم جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولة مع البلغاري خريستو ستويشكوف".

وتساءل "هل سيتمكن أحد من كسر الرقم القياسي الذي يحتفظ به سالينكو في نسخة البطولة التي تستضيفها بلاده؟"