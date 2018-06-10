استعدادا للمونديال: فرنسا تقع بفخ التعادل أمام أميركا

جرت مساء، السبت، مباراة ودية جمعت بين منتخبي فرنسا وأميركا على ملعب "أولمبيك ليون"، والتي انتهت بتعادلهما إيجابيًا بهدف لكل منهما، ضمن استعدادات الأول لخوض نهائيات كأس العالم في روسيا.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم المنتخب الأميركي بهدف أحرزه اللاعب جوليان غرين في الدقيقة 44.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 78 تمكن اللاعب، كيليان مبابي، من اقتناص هدف التعادل لصالح المنتخب الفرنسي.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الفرنسي سيخوض غمار نهائيات كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من أستراليا وبيرو والدانمارك.