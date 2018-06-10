بعد صلاح.. راموس كاد يتسبب بإصابة لاعب تونسي

تاريخ النشر: 10/06/2018 - 12:25

بعد صلاح.. راموس كاد يتسبب بإصابة لاعب تونسي
اللاعب التونسي نعيم السليتي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تعرض لاعب منتخب تونس، نعيم السليتي، لعرقلة واضحة ومتعمدة من قبل لاعب منتخب إسبانيا، سيرجيو راموس، في المباراة الودية التي جمعت منتخبي بلادهما، الليلة الماضية.

وكاد راموس أن يتسبب في إصابة اللاعب التونسي في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب "كوبان ستاديوم"، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.


وتعود الحيثيات عند الدقيقة 58 من عمر المباراة، حيث وبينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، حاول السليتي التقدم بالكرة، إلا أن راموس قام بعرقلته في محاولة منه لإيقافه، مما أعاد إلى الأذهان ما حصل مع النجم المصري محمد صلاح.

وأثيرت ضجة ضد راموس في أعقاب التدخل العنيف على المصري، محمد صلاح، وإصابته في منطقة الكتف خلال مباراة ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن جميع اللاعبين يحاولون تفادي الإصابات خلال المباريات في الفترة الحالية، خصوصًا وأن ذلك سيحرمهم من المشاركة في العرس الكروي الأكبر على مستوى العالم.

تجدر الإشارة إلى أن تونس ستلعب ضمن مجموعة صعبة تضم إنجلترا وبلجيكا وبنما، في حين ستنافس إسبانيا في المجموعة الثانية إلى جانب البرتغال والمغرب وإيران.


#منتخب تونس
#نعيم السليتي
#منتخب إسبانيا
#سيرجيو راموس
#كأس العالم
#مونديال 2018
#روسيا

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مونديال 2018: محمد صلاح جاهزا لمواجهة أوروغواي
مونديال 2018: محمد صلاح جاهزا لمواجهة أوروغواي

2018-06-10

مدرب تونس: تلقينا هزيمة مريرة لكنها مشرفة
مدرب تونس: تلقينا هزيمة مريرة لكنها مشرفة

2018-06-10

تيتي يرد على إمكانية تدريب ريال مدريد
تيتي يرد على إمكانية تدريب ريال مدريد

2018-06-10

الأكثر قراءة

انتحار معتمر آسيوي بالحرم المكي

انتحار معتمر آسيوي بالحرم المكي

2018-06-09
القنصل التركي بالقدس يستضيف ثيوفيلوس و

القنصل التركي بالقدس يستضيف ثيوفيلوس و"الحقيقة" يدين

2018-06-09
تمثال عمره 3 آلاف عام في قرية آبل القمح المهجرة

تمثال عمره 3 آلاف عام في قرية آبل القمح المهجرة

2018-06-09
نجاة مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية بغزة من صواريخ الاحتلال

نجاة مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية بغزة من صواريخ الاحتلال

2018-06-09
بدموع وحسرة تستذكر ياسمين حجير طفلتها المرحومة ندين

بدموع وحسرة تستذكر ياسمين حجير طفلتها المرحومة ندين

2018-06-09