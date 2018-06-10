4 أيام على المونديال: لاعبون سجلوا أهدافا في نهائيين

4 أيام تبقت على انطلاق نهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقررة في روسيا من يوم الخميس المقبل ولغاية يوم 15 تموز/يوليو.

وبهذا الصدد، يستعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل يومي معلومات مثيرة مرتبطة بعدد الأيام المتبقية على انطلاق العرس الكروي الأكبر على مستوى العالم.



وفيما يخص الرقم "4"، جاء في الموقع الرسمي لـ"فيفا"، أن "56 لاعبا حظوا بشرف المشاركة في موقعتين نهائيتين لبطولة كأس العالم، لكن 4 منهم فقط تمكنوا من هز الشباك في كلتا المباراتين الحاسمتين".

وتابع أن "فافا وبيليه أول لاعبين حققا هذا الإنجاز، عندما وقع كل واحد منهما على ثنائية عند فوز البرازيل بنتيجة 5-2 في نهائي نسخة 1958 على السويد صاحبة الضيافة، وبعد مرور 4 سنوات، وقع فافا في نهائي نسخة 1962 على الهدف الذي حسم به انتصار منتخب بلاده على تشيكوسلوفاكيا بنتيجة 3-1، أما بيليه الذي غاب عن هذه المباراة النهائية بسبب الإصابة فقد نجح بعد 8 سنوات في تسجيل الهدف الأول بالرأس لمنتخب البرازيل خلا فوزه على إيطاليا بنتيجة 4-1 في نسخة 1970".

وأشار إلى أنه "من بين اللاعبين الأربعة الذين سجلوا ثنائية في نهائي أكبر محفل كروي في العالم، نجد بول بريتنر، الذي تحمل مسؤولية ترجمة ركلة جزاء عند فوز الألمان في نهائي 1974 بنتيجة 2-1 على هولندا، قبل أن يتمكن بعد 8 سنوات من تسجيل هدف الشرف لفائدة المنتخب الألماني خلال هزيمته أمام إيطاليا بنتيجة 1-3".

وختم "وأخيرا، يأتي زين الدين زيدان الذي ساهم بهدفين بالرأس في نهائي نسخة 1998 في فوز فرنسا بثلاثية نظيفة على البرازيل، كما أضاف في نهائي 2006 ضد إيطاليا هدفا آخر عن طريق ركلة جزاء مبكرة، لكن المنتخب الفرنسي خسر في نهاية المطاف بركلات الترجيح".