قلق بمعسكر إسبانيا: بيكيه يترك الحصة التدريبية

قبل 3 أيام على انطلاق نهائيات بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، يخيّم القلق على معسكر منتخب إسبانيا في أعقاب تعرض اللاعب، جيرارد بيكيه، للإصابة خلال الحصة التدريبية، اليوم الإثنين.

وبحسب التفاصيل الواردة، فإن "بيكيه شعر بآلام في ركبته اليسرى، ما أجبره على عدم إكمال الحصة التدريبية، في الوقت الذي لم يتضح فيه بعد وضعه ومدى جاهزيته للمباراة الأولى أمام منتخب البرتغال يوم الجمعة المقبل".

تجدر الإشارة إلى أن بيكيه يعتبر من أحد الأعمدة الأساسية للمنتخب الإسباني في خط الدفاع إلى جانب الكابتن سيرجيو راموس.

ويستعد المنتخب الإسباني لخوض غمار العرس الكروي الأكبر على مستوى العالم ضمن المجموعة الثانية التي تضم كل من البرتغال والمغرب وإيران.