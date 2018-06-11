نيمار: نحلم بتحقيق نتائج طيبة في المونديال

أكد النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، أن "لاعبي منتخب البرازيل يحلمون بتحقيق نتائج طيبة في بطولة كأس العالم المقررة في روسيا، والتي ستنطلق يوم الخميس المقبل لغاية 15 تموز/يوليو.

وقال نيمار في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية، عقب الفوز على النمسا "عليك أن تثق بحلمك، يمكنك التحدث، أنت برازيلي وعلينا أن نحلم أكثر وأكثر، الحلم ليس ممنوعًا".

وسخر نيمار من الأسلوب العنيف للاعبي النمسا خلال اللقاء بقوله "لقد أعددنا جيدًا لمباراة UFC (بطولة القتال غير المحدود)، لكنها كانت جيدة، لم يصب أي أحد بأذى".

وقال مواطنه غابرييل خيسوس "كل المباريات قبل كأس العالم كانت مهمة للوصول لهذا المستوى من الأداء".

وأضاف مهاجم مانشستر سيتي "النمسا قدمت مستوى جيدا وكنا نعرف أنها لن تكون سهلة، لعبنا مباراة كبيرة أخرى، والمجموعة عملت بشكل جيد للغاية".

أما فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة والمنتخب البرازيلي، فقال "كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا، كانت آخر مباراة استعدادًا للمونديال، كنا نستحق الفوز ولعبنا بشكل جيد للغاية".

واختتم بقوله "هذا يعطيك الثقة، أحاول دائمًا أن أكون مستعدًا للعب حيث يحتاجني المدرب، أحاول المساهمة بأفضل طريقة ممكنة".

وأكد منتخب البرازيل جاهزيته التامة للمشاركة في نهائيات كأس العالم بعدما حقق انتصاره الودي الرابع على التوالي، عقب فوزه السهل (3-0) على مضيفه منتخب النمسا.