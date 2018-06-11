3 أيام على المونديال: اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولة!

تاريخ النشر: 11/06/2018 - 20:58

3 أيام على المونديال: اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولة!
الأسطورة البرازيلية بيليه (شاشة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

3 أيام تبقت على انطلاق نهائيات بطولة كأس العالم المقامة في روسيا من يوم الخميس الوشيك ولغاية 15 تموز/يوليو.

وبهذا الصدد، يستعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل يومي معلومات مثيرة مرتبطة بعدد الأيام المتبقية على انطلاق العرس الكروي الأكبر على مستوى العالم.


وفيما يخص الرقم "3"، جاء في الموقع الرسمي لـ"فيفا"، أن "أسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه، يحتفظ بمكانته كأحد أعظم اللاعبين في التاريخ بالنظر إلى أنه فاز بلقب كأس العالم 3 مرات".

وأضاف أنه "قد شارك في البطولة الأولى وهو لا يزال في السابعة عشر من العمر في السويد 1958، وسرعان ما كرس نفسه كنجم صاعد في سماء اللعبة، فقد سجل 6 أهداف من 4 مباريات، بما في ذلك هدفين في المباراة النهائية التي انتهت بالفوز على السويد، ليكون ذلك بمثابة إنجاز استثنائي للاعب شاب يشارك في كأس العالم للمرة الأولى".

وتابع "بعد ذلك بأربع سنوات، حرمته إصابة ألمت به في المباراة الثانية من مرحلة المجموعات من فرصة التألق على أعرق مسرح كروي في العالم، إلا أن زملاءه في كتيبة السيليساو لم يخيبوا أمله وأهدوه اللقب العالمي الثاني في مسيرته".

وختم "أما في نسخة 1970 بالمكسيك، فقد فازت البرازيل بلقب البطولة للمرة الثالثة وكان للنجم بيليه دور أساسي في تحقيق ذلك، فقد أحرز أهدافا حاسمة وصنع أخرى رائعة، وكان لمجرد وجوده على أرض الملعب وقع كبير على معنويات الخصوم، ومن المرجح أن يظل رقمه القياسي في البطولة صامدا لسنوات مديدة".


#بيليه
#منتخب البرازيل
#كأس العالم
#مونديال 2018
#روسيا

من عرب 48

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