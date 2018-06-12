مونديال 2018: الفرنسي مبابي يتعرض لإصابة في التدريب

تعرض اللاعب الفرنسي، كيليان مبابي، لإصابة خلال الحصة التدريبية لمنتخب بلاده بعد تدخل غير مقصود من قبل زميله، عادل رامي، اليوم الثلاثاء، قبل ساعات على انطلاق نهائيات بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وبحسب ما ذكرته تقارير صحافية، فإن "مبابي تعرض لإصابة في الكاحل، ما أسفر عن تدخل الطاقم الطبي للمنتخب في المكان، الأمر الذي أثار شكوكا حول إمكانية لحاقه بالمباراة الأولى لفرنسا أمام أستراليا يوم السبت المقبل".

ومن ناحيته، نشر مبابي تغريدة عبر "تويتر"، جاء فيها "أنا على ما يرام، الإصابة لم تكن جدية وخطيرة".

وفي المقابل، شهدت الحصة التدريبية للمنتخب الفرنسي اليوم، غياب كل من غابرييل سيديبي وصامويل أومتيتي بسبب معاناتهما من إصابات طفيفة، حيث لم تتضح بعد فيما لو كانا سيشاركان في مباراة السبت.