هل تنجح السعودية في مباغتة روسيا بافتتاح المونديال؟

تنطلق مساء اليوم، الخميس، نهائيات بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، حيث ستكون أولى المباريات بين منتخب البلد المضيف ونظيره منتخب السعودية على ملعب "أولمبيسكس كومبليكس اوزنيكي"، ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضًا كل من منتخبي مصر وأوروغواي.

ويسعى المنتخب الروسي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، وفي المقابل يطمح المنتخب السعودي لمباغتة المنتخب المضيف وتحقيق نتيجة إيجابية من شأنها رفع معنويات اللاعبين قبل المباراة التالية أمام أوروغواي المرشحة لتصدر المجموعة.

وبهذا الصدد، نستعرض أمامكم مجموعة من الأرقام والحقائق التي يتوجب معرفتها قبل لقاء المنتخبين:

- تقابل المنتخبان مرّة واحدة من قبل، وفازت السعودية بنتيجة 4-2 في مباراة ودية جرت في تشرين الأول/أكتوبر عام 1993.

- منذ تفكّك الاتحاد السوفييتي، لم تصل روسيا إلى الأدوار الإقصائية في 3 محاولات أعوام 1994 و2002 و2004، وأنهت مشوارها بحلولها بالمركز الثالث في مجموعتها في المناسبات الثلاث.

- من الصعب على روسيا تحقيق إنجاز فرنسا التي تعتبر آخر منتخب يفوز باللقب على أرضه، وذلك في عام 1998، لكّنها تنوي تجنّب مصير جنوب أفريقيا التي بدورها تعتبر المنتخب المستضيف الوحيد الذي خرج من دور المجموعات.

- سجل روسيا خال من الانتصارات في آخر 5 مباريات لها بكأس العالم (تعادلان و3 هزائم)، وحقق الفريق فوزان فقط في تاريخه المونديالي (6-1 على الكاميرون في عام 1994، و2-0 على تونس في 2002).

- في حال شارك الروسي سيرجي إيجناشيفيتش في المباراة، فإنه سيصبح أكبر لاعب سنا يمثل المنتخب الروسي في كأس العالم (38 عاما و335 يوما)، متخطيا ليف ياشين (36 عاما و270 يوما).

- يشارك منتخب السعودية في كأس العالم للمرة الخامسة، لكنها المشاركة الأولى منذ مونديال 2006، وأنهى مشواره بالمركز الأخير في مجموعته، في مشاركاته الـ 3 الأخيرة.

- سجل السعودية خال من الانتصارات في آخر 10 مباريات بنهائيات كأس العالم، وخسر 8 منها، أي منذ فوزه على بلجيكا 1-0 في كأس العالم 1994 بالولايات المتّحدة.

- لم يسبق لمنتخب السعودية أن حقّق الفوز في مبارياته الافتتاحية السابقة بنهائيات كأس العالم (تعادل واحد و3 هزائم).

- خاض منتخب السعودية 13 مباراة في نهائيات كأس العالم، حافظ على شباكه نظيفة في مباراة واحدة منها فقط، كما أنه أخفق في هز الشباك بـ7 من أصل آخر 9 مباريات له بالبطولة.

- خسر السعوديون 8 من مبارياتهم التسع أمام منتخبات أوروبية في كأس العالم، وتحقّق الفوز الوحيد على بلجيكا في مونديال 1994، بفضل هدف نظيف من إمضاء سعيد العويران.

- سجّل السعودي محمّد السهلاوي 16 هدفا في التصفيات، وهو أعلى رصيد للاعبي المونديال بالاشتراك مع لاعب آخر، علما بأن 8 من هذه الأهداف جاءت في مباراتين أمام تيمور.