محمد صلاح خارج التشكيلة الأساسية لمواجهة أوروغواي

تاريخ النشر: 15/06/2018 - 13:32

محمد صلاح خارج التشكيلة الأساسية لمواجهة أوروغواي
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أعلن مدرب منتخب مصر، هيكتور كوبر، عن التشكيلة الأساسية التي سيدفع بها في مواجهة أوروغواي، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الأولى من نهائيات كأس العالم 2018.

وغاب عن التشكيلة الأساسية اسم النجم المصري، محمد صلاح، حيث سيدفع المدرب الأرجنتيني باللاعب عمرو وردة بدلا منه.

وأكد كوبر في وقت سابق، أن "صلاح بحالة جيدة للغاية ويتعافى بشكل جيد جدا، لقد خاض التدريبات معنا".

وأضاف "يمكنني أن أؤكد أنه جاهز للعب، إلا إذا حدث أمر غير متوقع في اللحظة الأخيرة".

تشكيلة منتخب مصر للمباراة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر، أحمد حجازي، أحمد فتحي، محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبد الله السعيد، محمود تريزيغيه وعمرو وردة

خط الهجوم: مروان محسن.


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#مونديال 2018
#روسيا

من عرب 48

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