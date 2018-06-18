عيسى نجيدات: المنتخب التونسي قد يفاجئ نظيره الإنجليزي

تاريخ النشر: 18/06/2018 - 13:23

عيسى نجيدات: المنتخب التونسي قد يفاجئ نظيره الإنجليزي
المدرب عيسى نجيدات
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تستكمل خلال اليوم، الإثنين، مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات من بطولة نهائيات كأس العالم 2018.

وستجرى المباراة الأولى بين منتخبي السويد وكوريا الجنوبية ضمن المجموعة السادسة، يتبعها مباراتين إحداهما بين بلجيكا وبنما والأخرى بين تونس وإنجلترا ضمن المجموعة السابعة.

وعن توقعاته، قال المدرب عيسى نجيدات، لـ"عرب 48"، إنه "بالنسبة لمباراة السويد وكوريا الجنوبية، وبحسب اعتقادي ستكون مباراة صعبة على كلا الطرفين، وأتوقع أن يكون الفوز من حليف الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير".

وأضاف "أما بالنسبة لمباراة بلجيكا وبنما، أعتقد بأن فارق القدرات لدى الأول يفوق الأخير، سيما وأن لديه لاعبون مجربون ويلعبون بصفوف أكبر الفرق الأوروبية، وبالتالي فإنه سيحسم المباراة لصالحه بنتيجة هدفين نظيفين".

وعن مباراة تونس وإنجلترا، ختم نجيدات بالقول إن "الأخيرة لديها منتخب جيد، وفي المقابل فإن الأولى أيضًا لديها منتخب لا يستهان به، وبالتالي أتوقع بأن تكون مباراة صعبة وقوية وعلى الصعيد الشخصي لا أستغرب أن يفاجئ المنتخب التونسي نظيره الإنجليزي، وبحسب توقعاتي فإن المباراة ستنتهي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1".


#تونس
#إنجلترا
#السويد
#كوريا الجنوبية
#بلجيكا
#بنما
#مونديال 2018
#كأس العالم
#عيسى نجيدات

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تغطية مباشرة: السويد – كوريا الجنوبية
تغطية مباشرة: السويد – كوريا الجنوبية

2018-06-18

ريال مدريد يكشف خطوته الأولى في الميركاتو الصيفي
ريال مدريد يكشف خطوته الأولى في الميركاتو الصيفي

2018-06-18

مدرب تونس يعلن عن تشكيلته لمواجهة إنجلترا
مدرب تونس يعلن عن تشكيلته لمواجهة إنجلترا

2018-06-18

الأكثر قراءة

هزيمة ألمانية مفاجئة أمام المكسيك 1-0

هزيمة ألمانية مفاجئة أمام المكسيك 1-0

2018-06-17
بهدف لهدف: سويسرا تعرقل انطلاقة البرازيل نحو اللقب

بهدف لهدف: سويسرا تعرقل انطلاقة البرازيل نحو اللقب

2018-06-17
نجل نتنياهو تسبب بأزمة بين إسرائيل والمكسيك

نجل نتنياهو تسبب بأزمة بين إسرائيل والمكسيك

2018-06-17

"مشاريع إعادة إعمار غزة في سيناء بتمويل خليجي"

2018-06-17
صربيا تتغلّب على كوستاريكا بهدفٍ يتيم

صربيا تتغلّب على كوستاريكا بهدفٍ يتيم

2018-06-17