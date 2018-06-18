عيسى نجيدات: المنتخب التونسي قد يفاجئ نظيره الإنجليزي

تستكمل خلال اليوم، الإثنين، مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات من بطولة نهائيات كأس العالم 2018.

وستجرى المباراة الأولى بين منتخبي السويد وكوريا الجنوبية ضمن المجموعة السادسة، يتبعها مباراتين إحداهما بين بلجيكا وبنما والأخرى بين تونس وإنجلترا ضمن المجموعة السابعة.

وعن توقعاته، قال المدرب عيسى نجيدات، لـ"عرب 48"، إنه "بالنسبة لمباراة السويد وكوريا الجنوبية، وبحسب اعتقادي ستكون مباراة صعبة على كلا الطرفين، وأتوقع أن يكون الفوز من حليف الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير".

وأضاف "أما بالنسبة لمباراة بلجيكا وبنما، أعتقد بأن فارق القدرات لدى الأول يفوق الأخير، سيما وأن لديه لاعبون مجربون ويلعبون بصفوف أكبر الفرق الأوروبية، وبالتالي فإنه سيحسم المباراة لصالحه بنتيجة هدفين نظيفين".

وعن مباراة تونس وإنجلترا، ختم نجيدات بالقول إن "الأخيرة لديها منتخب جيد، وفي المقابل فإن الأولى أيضًا لديها منتخب لا يستهان به، وبالتالي أتوقع بأن تكون مباراة صعبة وقوية وعلى الصعيد الشخصي لا أستغرب أن يفاجئ المنتخب التونسي نظيره الإنجليزي، وبحسب توقعاتي فإن المباراة ستنتهي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1".